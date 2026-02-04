Марсупіламі. Хвостата халепа: у Києві відбувся допрем'єрний показ фільму

Прем`єра фільму “Марсупіламі. Хвостата халепа” відбулася у Києві

В український прокат виходить пригодницька комедія для всієї родини «Марсупіламі. Хвостата халепа» від студії Pathé — нова історія про культового героя франко-бельгійських коміксів, яка поєднує гумор, пригоди та теплу сімейну атмосферу.

Напередодні, 1 лютого 2026 року, у київському ТРЦ Respublika, в кінотеатрі Multiplex, відбувся допрем’єрний показ стрічки, де перші глядачі змогли побачити нову пригоду легендарного персонажа на великому екрані.

Перед сеансом на гостей чекала розважальна програма: дітей і дорослих зустрічали аніматори, працювали зони аквагриму та флеш-тату, а також відбувся розіграш подарунків. Показ відвідали профільні блогери разом із дітьми, тож атмосфера події була справді сімейною та невимушеною. Гості активно провели час і отримали багато позитивних емоцій та гарного настрою, що сьогодні особливо важливо, з огляду на запит на спільні приємні моменти.

Марсупіламі — персонаж, створений Андре Франкеном у 1952 році, — повертається в кіно в новій динамічній історії більш ніж через десять років після попередньої екранізації. Цього разу режисер Філіпп Лашо, відомий за комедійними хітами «Супернянь» та «Супернянь 2», представляє абсолютно нову пригоду.

За сюжетом герой змушений погодитися на перевезення загадкової посилки з Південної Америки, сподіваючись урятувати власну роботу. Подорож, у яку він вирушає разом із колишньою партнеркою, сином та колегою, швидко виходить з-під контролю, коли з’ясовується, що в пакунку — малюк Марсупіламі. Далі починається низка кумедних пригод, погонь і несподіваних поворотів.

У стрічці знялися Філіпп Лашо, Жан Рено, Жамель Деббуз, Тарек Будалі, Елоді Фонтан, Жюльєн Арруті, Альбан Іванов, Рім Керісі та інші відомі французькі актори.

Марсупіламі — кумедна істота з жовтим хутром у чорних плямах і неймовірно довгим чіпким хвостом — уже понад сім десятиліть залишається одним із найулюбленіших персонажів європейської попкультури. Герой, що походить із вигаданої країни Паломбії, неодноразово ставав персонажем коміксів, анімаційних серіалів і кіноадаптацій, продовжуючи підкорювати нові покоління глядачів.

«Фільм дуже зайшов — і акторський склад, і сюжет приємно здивували. Історія легка, динамічна, з нормальним темпом і зрозумілим гумором, який працює і для дітей, і для дорослих. Було відчуття, що стрічку робили саме для спільного перегляду, без надуманих жартів і перевантаження мораллю», – каже блогерка Надія Кожухар.

«Фільм справді дуже зайшов. У ньому добре працює все: актори, ритм, гумор і сам сюжет. Жарти не виглядають натягнутими, вони вписані в історію й працюють як для дітей, так і для дорослих. У залі сміялися майже постійно, але водночас стрічка не скочується в суцільну клоунаду — в ній є теплі, емоційні моменти, які роблять історію цілісною», – поділився актор та продюсер Ігор Качур.

Комедія «Марсупіламі. Хвостата халепа» вже в кінотеатрах України з 4 лютого 2026 року.