У мережі презентували офіційний трейлер фільму «Ти – космос», який вже встиг захопити увагу світових кінокритиків та завоювати серця іноземних глядачів.

У центрі сюжету фільму «Ти – космос» – український космічний далекобійник Андрій, який перевозить ядерні відходи з Землі на супутник Юпітера. Після несподіваного вибуху Землі, уламки якої знищують все навколо, Андрій залишається останньою людиною у Всесвіті. Та раптом на звʼязок виходить француженка Катрін, яка потребує допомоги.

«Ти – космос» – це одна з найамбітніших стрічок сучасного українського кіно. Для фільму побудували п’ять житлових модулів, розробили концепти космічного корабля та його інтер’єру, а також створили повноцінного робота.

Все це для того, аби український глядач зміг на великому екрані пережити всі емоції та відчуття разом із головним героєм – Андрюхою, якого блискуче зіграв Володимир Кравчук (сьогодні він служить у Збройних Силах України. – Прим. ред.). Стрічці додають барв та живості діалоги героя з роботом Максом, якого озвучив Леонід Попадько (також військовослужбовець ЗСУ. – Прим. ред.).

«Я почав працювати над фільмом «Ти – космос» ще 2015 року, навіть не уявляючи, куди приведе мене ця історія. За всі ці роки вона стала для мене всім життям. Зараз я відчуваю лише радість, що нарешті ця історія про останнє кохання у Всесвіті зустрінеться з глядачем», – розповів режисер і сценарист Павло Остріков.

Фільм-галактика: «Ти – космос» відкриває нові орбіти емоцій / Пресслужба

У світовому кінопрокаті стрічка дебютувала 7 вересня 2024 року у рамках Міжнародного кінофестивалю у Торонто. Після цього «Ти – космос» отримав головні нагороди на науково-фантастичних фестивалях у Страсбурзі, Трієсті, Парижі та Бостоні.

Міжнародні ЗМІ та глядачі також тепло відгукуються про український фільм про космос.

«Фільм, що дебютував у секції Discovery у Торонто і вже побував на Fantastic Fest, однозначно стане фестивальним улюбленцем завдяки своїй незвичній концепції, але саме блискучі діалоги й нестандартний підхід до режисури забезпечать йому місце в серцях кіноманів і за межами фестивальних екранів», – Variety.

«Сюжет тримає до останнього – саме тоді, коли тобі здається, що вже все зрозуміло, він блискуче перевертає всі очікування. Це ідеальний баланс сміху та емоцій, з моментами, які по-справжньому зворушують», – ділиться власними враженнями про стрічку один з користувачів на IMdb.

Український глядач зможе побачити стрічку на великих екранах з 20 листопада 2025 року.

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