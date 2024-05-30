Лілія Ребрик, Ілона Гвоздьова, Людмила Шупенюк та інші виступлять спікерами на форумі MOM FORUM

Лілія Ребрик, Ілона Гвоздьова, Людмила Шупенюк та інші виступлять спікерами на форумі MOM FORUM

Приєднуйтеся до унікального родинного форуму MOM FORUM, який відбудеться в ТРЦ Respublika Park 1 червня, у День захисту дітей, за ініціативи Українського Інституту сну дитини на чолі з Дарʼєю Пилипенко!

MOM FORUM - це простір для обміну досвідом, знаннями та цінною інформацією між кращими спеціалістами України та батьками, особливо мамами, з метою покращення якості життя для самих батьків та їхніх дітей. Серед спікерів відомі лікарі найпрогресивніших пологових Києва та зіркові мами Лілія Ребрик , Ілона Гвоздьова, Людмила Шупенюк та інші.

Мета нашого форуму MOM FORUM - забезпечити учасникам доступ до унікальної експертної інформації та практичних порад від відомих професіоналів з різних сфер, таких як дитячий сон, виховання, фітнес та здоров'я та інших. Надати підтримку, поради та відповісти на запитання усім батькам, які прагнуть створити щасливе та здорове середовище для своєї сім'ї, - розповідає організаторка форуму, відома сомнологиня Дарʼя Пилипенко.

Сомнологиня Дарʼя Пилипенко / Пресслужба

У програмі насичені виступи від відомих спікерів та професіоналів:

Лілія Ребрик - телеведуча та зіркова мама, поділиться своїм досвідом на тему “Виклики материнства під час війни, як залишатися в ресурсі без страху”;

Дарʼя Пилипенко - сомнологиня, експертка з дитячого сну, організаторка MOM FORUM поділиться своїми знаннями та досвідом, розповідаючи про секретні стратегії організації сну, які дозволяють висипатися родині з перших днів;

Марина Боржемська - телеведуча каналу СТБ, фітнес-експертка, засновниця бренду BorzhemSky, першого інстажурналу та авторської програми про здоровий спосіб життя розповість все про те, як поєднувати спорт і народження дитини;

Оксана Цівина - лікар акушер-гінеколог, гінеколог-естетист багатопрофільного медичного центру «Лелека»розповість про відновлення після пологів: з чого почати?

Ілона Гвоздьова - переможниця «Танці з зірками», хореограф-постановник «Танцюють Всі», педагог КНУКІМ, мама двох дітей розкриє таємниці «Батьки та їх реалізація через дитину.Причини та наслідки»;

Людмила Шупенюк - лікар акушер-гінеколог, засновниця клініки SHUPENIUK MEDICAL CLUB, розкаже про те, що варто знати для планування та під час вагітності для здоровʼя майбутньої дитини;

Юлія Шолудько фіналістка «МайстерШеф», TOP-інфлюенсер, мама двох дітей, переможниця телепроєкту «Супермама» поділиться секретами про те, як встигати будувати карʼєру з дітьми;

Катерина Огієнко - лікар педіатр МЦ ADONIS розкаже про хвороби, про які батьки можуть не здогадуватися;

За хороший настрій відповідає ведучий форуму - головний танцмейстер Віденського балу, переможець «Танців з зірками 2020», хореограф Макс Леонов.

До слова, проєкт MOM FORUM має благодійну місію - 100% коштів, зібраних в рамках цього форуму, будуть спрямовані на підтримку проєкту "Народжені в бомбосховищах" Благодійного фонду телеведучої Лілії Ребрик Rebryk Foundation.

Не пропустіть цю можливість отримати вичерпну та унікальну інформацію для вашої сім'ї! Реєстрація вже відкрита, поспішайте забронювати місця, адже їх кількість обмежена!

Квитки: https://secure.wayforpay.com/payment/sf7367cf84d59

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