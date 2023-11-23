Лілія Ребрик поділилася лайфхаками, як розвинути уяву та критичне мислення у дітей

23 листопада 2023 13:15 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Лілія Ребрик поділилася лайфхаками, як розвинути уяву та критичне мислення у дітей
Ведуча Лілія Ребрик
Пресслужба

Ведуча акторка Лілія Ребрик у своєму Instagram поділилася порадами, які допоможуть покращити критичне мислення у дітей і розвинути їхню уяву.

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Ведуча проєктів «Ранок Вдома» і «Дочекаюсь» на каналі «Дім», акторка Лілія Ребрик часто у своїх соціальних мережах ділиться особистим, розповідає про стосунки з дітьми та чоловіком і дає цінні поради матусям. 

Цього разу артистка поділилася власними лайфхаками, які допоможуть розвинути уяву дітлахів. Ці три лайфхаки Лілія особисто застосовує у вихованні своїх доньок.

  • Будь-яку ситуацію (навіть неприємну) розкладати на плюси та мінуси – вчитися бачити в 3D так би мовити все, що з тобою відбувається;
  • Коли діти щось дуже хочуть отримати, але зараз це неможливо (ми в дорозі, за 5 хвилин треба бути в школі чи садочку), ми уявляємо, як ми це зробимо, коли зможемо;

Ведуча Лілія Ребрик з доньками / Пресслужба

  • Вигадувати в улюблених казках альтернативні фінали: що, якби Попелюшка не вийшла заміж за принца; що, якби Снігова Королева не викрала Кая або Герда не пішла б його рятувати; що, якби Русалонька не стала б людиною, тоді ким…

Це дуже-дуже допомагає! А тепер ще й з'явилися круті, сучасні казки, де дитина може робити це і змінювати історію самостійно! – розповіла Лілія Ребрик у своєму Instagram.

Нагадаємо, 

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