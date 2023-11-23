Лілія Ребрик поділилася лайфхаками, як розвинути уяву та критичне мислення у дітей Туренко Андрій

Туренко Андрій Редактор вихідного дня Усі статті автора...

Ведуча Лілія Ребрик Пресслужба

Ведуча акторка Лілія Ребрик у своєму Instagram поділилася порадами, які допоможуть покращити критичне мислення у дітей і розвинути їхню уяву.