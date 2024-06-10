Лілія Ребрик, Дарʼя Пилипенко, Марина Боржемська та інші обʼєдналися заради допомоги дітям
Вперше у Києві відбувся унікальний родинний форум MOM FORUM.
Організатором події виступила відома сомнологиня, експертка з дитячого сну та президентка Українського Інституту сну дитини Дарʼя Пилипенко.
Ми створили MOM FORUM з метою об’єднати батьків та надати їм доступ до найновішої та найкориснішої інформації про виховання, здоров'я та розвиток дітей. Наші спікери - справжні професіонали. Цей захід – це результат нашої спільної праці та бажання допомагати родинам і одночасно долучатися до благодійності. Ця подія показала, як важливо підтримувати одне одного в батьківстві. Я дуже вдячна всім, хто прийшов, і нашим партнерам, які підтримали цю ініціативу. Разом ми створюємо краще майбутнє для наших дітей, - поділилась організаторка.
Гості форуму змогли отримати цікаву інформацію та задати питання відомим експертам та зірковим мамам, які були спікерами події, серед яких: телеведуча Лілія Ребрик, сомнологиня, експертка з дитячого сну, організаторка MOM FORUM Дарʼя Пилипенко, лікар акушер-гінеколог, засновниця клініки SHUPENIUK MEDICAL CLUB Людмила Шупенюк, телеведуча каналу СТБ, фітнес-експертка, засновниця бренду BorzhemSky, першого інстажурналу та авторської програми про здоровий спосіб життя Марина Боржемська, лікар акушер-гінеколог, гінеколог-естетист багатопрофільного медичного центру «Лелека» Оксана Цівина, переможниця «Танці з зірками», хореограф-постановник «Танцюють Всі», педагог КНУКІМ, мама двох дітей Ілона Гвоздьова, фіналістка «МайстерШеф», TOP-інфлюенсер, мама двох дітей, переможниця телепроєкту «Супермама» Юлія Шолудько та Катерина Огієнко - лікар педіатр МЦ ADONIS.
Веселу атмосферу та хороший настрій гостям подарував ведучий - головний танцмейстер Віденського балу, переможець «Танців з зірками 2020», хореограф Макс Леонов.
Подію відвідало близько 150 дорослих та діток, серед яких були помічені зірка “МайстерШеф” Ірина Бактиая, переможниця шоу “Супермама” Валентина Сачук, відомі психологині Олена Шершньова, Наталя Марченко та блогери Ольга Шаповал, Ніна Дубровська, Надія Глиняна та інші. Всі гості отримали подарунки та взяли участь в розіграшах від партнерів події.
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