Лілія Ребрик, Дарʼя Пилипенко, Марина Боржемська та інші обʼєдналися заради допомоги дітям

Вперше у Києві відбувся унікальний родинний форум MOM FORUM.

Досвідчені батьки, вагітні та ті, хто тільки планує стати батьками зібралися на території зеленого оазису в найінстаграмнішому ТРЦ Києва Respublika, щоб послухати корисну та унікальну інформацію від відомих спікерів форуму MOM FORUM.

Організатором події виступила відома сомнологиня, експертка з дитячого сну та президентка Українського Інституту сну дитини Дарʼя Пилипенко.

Ми створили MOM FORUM з метою об’єднати батьків та надати їм доступ до найновішої та найкориснішої інформації про виховання, здоров'я та розвиток дітей. Наші спікери - справжні професіонали. Цей захід – це результат нашої спільної праці та бажання допомагати родинам і одночасно долучатися до благодійності. Ця подія показала, як важливо підтримувати одне одного в батьківстві. Я дуже вдячна всім, хто прийшов, і нашим партнерам, які підтримали цю ініціативу. Разом ми створюємо краще майбутнє для наших дітей, - поділилась організаторка.

Організаторка MOM FORUM сомнологиня Дарʼя Пилипенко / Пресслужба

Гості форуму змогли отримати цікаву інформацію та задати питання відомим експертам та зірковим мамам, які були спікерами події, серед яких: телеведуча Лілія Ребрик, сомнологиня, експертка з дитячого сну, організаторка MOM FORUM Дарʼя Пилипенко, лікар акушер-гінеколог, засновниця клініки SHUPENIUK MEDICAL CLUB Людмила Шупенюк, телеведуча каналу СТБ, фітнес-експертка, засновниця бренду BorzhemSky, першого інстажурналу та авторської програми про здоровий спосіб життя Марина Боржемська, лікар акушер-гінеколог, гінеколог-естетист багатопрофільного медичного центру «Лелека» Оксана Цівина, переможниця «Танці з зірками», хореограф-постановник «Танцюють Всі», педагог КНУКІМ, мама двох дітей Ілона Гвоздьова, фіналістка «МайстерШеф», TOP-інфлюенсер, мама двох дітей, переможниця телепроєкту «Супермама» Юлія Шолудько та Катерина Огієнко - лікар педіатр МЦ ADONIS.

Спікерка Лілія Ребрик / Пресслужба

Спікерка Людмила Шупенюк / Пресслужба

Спікерка Людмила Шупенюк / Пресслужба

Спікерка Марина Боржемська / Пресслужба

Спікерка Оксана Цівина / Пресслужба

Спікерка Катерина Огієнко / Пресслужба

Окрім просвітницької місії гостей та експертів обʼєднала також благодійна складова події - 100% коштів, залучених на форумі, а це 51 898 грн, було передано на допомогу діткам проєкту “Народжені в бомбосховищах”, який є флагманом БФ Лілії Ребрик Rebryk Foundation.

Веселу атмосферу та хороший настрій гостям подарував ведучий - головний танцмейстер Віденського балу, переможець «Танців з зірками 2020», хореограф Макс Леонов.

Ведучий Макс Леонов / Пресслужба

Подію відвідало близько 150 дорослих та діток, серед яких були помічені зірка “МайстерШеф” Ірина Бактиая, переможниця шоу “Супермама” Валентина Сачук, відомі психологині Олена Шершньова, Наталя Марченко та блогери Ольга Шаповал, Ніна Дубровська, Надія Глиняна та інші. Всі гості отримали подарунки та взяли участь в розіграшах від партнерів події.

Гості форуму MOM FORUM / Пресслужба

Блогери на MOM FORUM / Пресслужба

Блогерка Ольга Шаповал / Пресслужба

Нагадаємо,