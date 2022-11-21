«Ромео і Джульєтта з Черкас»: Костянтин Войтенко, Поліна Василина та Назар Задніпровський про ситком

«Ромео і Джульєтта з Черкас»: Костянтин Войтенко, Поліна Василина та Назар Задніпровський про ситком

ТЕТ показує силу справжнього кохання в ситкомі «Ромео і Джульєтта з Черкас».

З понеділка по четвер о 20:00 телеканал ТЕТ транслює ситком «Ромео і Джульєтта з Черкас» з найвідомішими українськими акторами комедійного жанру. Костянтин Войтенко, Поліна Василина та Назар Задніпровський розповіли про ситком і схарактеризували своїх героїв.

Ромео, або просто Рома — обранець черкаської Джульєтти.

Він намагається з усіх сил зробити так, щоб було все добре, але він не супергерой, тому в нього не одразу виходить. Саме на цьому й будується комедія: не супергерой намагається бути супергероєм, — описав свого героя Костянтин Войтенко.

Черкаську Джульєтту, Юлю, зіграла Поліна Василина. Актриса схарактеризувала свою героїню як сильну, справедливу, дуже схожою надо своїх батьків, хоча й не дуже цього хотіла, а також Юля дуже хвилюється за своє весілля мрії.

За сюжетом Рома та Юля напередодні одруження дізналися про непримиренну ворожнечу своїх батьків. Історія стара як світ, але кохання обовʼязково переможе, а ситком беззаперечно підійме настрій і зарядить позитивом глядачів.

Толя Капуленко — батько Юлі, роль якого виконав Назар Задніпровський. Толя дуже любить свою єдину доньку, але донька закохалася в сина запеклого ворога. Чи зможе він подолати свою нелюбов до батьків зятя та не зіпсувати весілля Юлі та Роми — дивіться в ситкомі.

Валя Капуленко — мама обраниці Роми. Ніжна романтична натура, яка сподівалася на палке кохання, як в її улюблених серіалах, але одружилася з Толіком, який зовсім не знає, що таке романтика та романтичні жести. Але Валя не втрачає віру в те, що Толя колись зможе стати тим романтичним чоловіком, прро яких пишуть у книжках. Валю зіграла Віра Кобзар.

Життя Степана Монтенка, батька Роми, перевернулося догори дриґом, коли він дізнався, що Рома одружується з Юлею, донькою давнього ворога Толі Капуленка. Степан вважає себе головним у родині, хоча насправді головною є його дружина. Роль батька Юлі зіграв Андрій Пономаренко.

Віра — справжня голова родини Монтенків. Дуже вольова та сильна жінка, любить свого сина, проте не дуже любить його наречену. Віру зіграла Маргарита Бахтіна.

Там дуже багато любові. Тому цей проєкт може дивитися і доросла людина, і не зовсім доросла — ситком сподобається всім, — пояснив Войтенко, кому прийдеться до смаку «Ромео і Джульєтта з Черкас».

Ситком «Ромео і Джульєтта з Черкас» — це 20-серійний весільний екшен, де кожен епізод оповідає події одного дня та є зворотним відліком до урочистого заходу в житті молодих.

Дивіться найромантичніший ситком «Ромео і Джульєтта з Черкас» про справжнє кохання та заряджайтеся позитивом — з понеділка по четвер о 20:00 на ТЕТ.

Світло завжди перемагає морок!