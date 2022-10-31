«THEGRATEBEAUTYUA» – конкурс, який продовжує розвивати культуру українського народу
Незабаром, 12 листопада, у Києві в залі Малої Опери в 17:00 відбудеться конкурс під назвою «THEGRATEBEAUTYUA».
Засновник і продюсер проєкту – Галина Совенко – жінка, яка останні 10 років свого життя присвятила створенню великої цифрової збірки українських народних костюмів, а також популяризації української народної культури на весь світ.
Конкурс буде проходити у форматі фотовиставки, де жінки будуть одягнені в комплекси автентичного українського вбрання.
Ми працюємо з етнографами, істориками, музейниками. Так, з точністю до 30 метрів можна визначити населений пункт, село, місто походження сорочки, окресливши кордони нашої з вами народної культури. Хоча 5 тис. років по тому знакова система вишивки була більш-менш єдиною у всьому світі, та наша вишивка має свої регіональні особливості. Українська народна культура не змішується з культурами інших країн. Що стосується кордонів, які змінювались з різними історичними подіями, то так, наприклад, лемки зараз живуть і на території Польщі, і на території України. Так ми можемо знайти інструменти інтеграції в європейську спільноту. Також наша команда, зокрема, Мила Вишиванка, займається відновленням втраченого пласту дитячих автентичних костюмів, самотужки викуповуючи по різним містечкам елементи дитячих костюмів, артефакти, які фізично лишились. Так, ми є тим стовбуром Дерева Життя. Ми зі скринь дістаємо любов пращурів для передачі її нашим діткам. Кажуть, що традиція – це передача вогню, – розказує пані Галина Совенко.
Нагадаємо,