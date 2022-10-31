«THEGRATEBEAUTYUA» – конкурс, який продовжує розвивати культуру українського народу

31 октября 2022 18:43 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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«THEGRATEBEAUTYUA» – конкурс, який продовжує розвивати культуру українського народу
«THEGRATEBEAUTYUA» – конкурс, який продовжує розвивати культуру українського народу
Пресслужба

Незабаром, 12 листопада, у Києві в залі Малої Опери в 17:00 відбудеться конкурс під назвою «THEGRATEBEAUTYUA».

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Участь у конкурсі «THEGRATEBEAUTYUA» братимуть понад чотириста відомих жінок, котрі під час воєнних дій внесли вагомий вклад в розвиток українського суспільства. Це громадські діячі, лікарі, вчителі, політики, багатодітні матусі тощо. Двадцять із них отримують звання «Посланців Доброї Волі», а десять одягнуть на себе корону королеви краси з відповідним титулом. 

Засновник і продюсер проєкту – Галина Совенко  – жінка, яка останні 10 років свого життя присвятила створенню великої цифрової збірки українських народних костюмів, а також популяризації української народної культури на весь світ. 

Конкурс буде проходити у форматі фотовиставки, де жінки будуть одягнені в комплекси автентичного українського вбрання. 

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Галина Савенко – організатор заходу – запевняє, що всі зібрані кошти підуть на підтримку української армії та української народної культури так само, як їхня  команда  це робили і рік потому, на 30-ту річницю нашої з вами Незалежності, збираючи кошти на діток прифронтових територій. Зараз вони збирають гроші на потреби хлопців, на покупку дронів-камікадзе, а також на описи вже знятих українських народних костюмів для створення  великої міжнародної освітньої платформи. Командою цього надзвичайного  проєкту було зафіксовано близько 2 тис. комплексів народного вбрання. 

Ми працюємо з етнографами, істориками, музейниками. Так, з точністю до 30 метрів можна визначити населений пункт, село, місто походження сорочки, окресливши кордони нашої з вами народної культури. Хоча 5 тис. років по тому знакова система вишивки була більш-менш єдиною у всьому світі, та наша вишивка має свої регіональні особливості. Українська народна культура не змішується з культурами інших країн. Що стосується кордонів, які змінювались з різними історичними подіями, то так, наприклад, лемки зараз живуть і на території Польщі, і на території України. Так ми можемо знайти інструменти інтеграції в європейську спільноту. Також наша команда, зокрема, Мила Вишиванка, займається відновленням втраченого пласту дитячих автентичних костюмів, самотужки викуповуючи по різним містечкам елементи дитячих костюмів, артефакти, які фізично лишились. Так, ми є тим стовбуром Дерева Життя. Ми зі скринь дістаємо любов пращурів для передачі її нашим діткам. Кажуть, що традиція – це передача вогню, – розказує пані Галина Совенко.

Нагадаємо, 

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