Improv Live Show 3 сезон 11 випуск від 11.12.2022 дивитися онлайн

22 декабря 2022 23:11 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Improv Live Show 3 сезон 11 випуск від 11.12.2022 дивитися онлайн
Improv Live Show 3 сезон: дивитися 11 випуск онлайн (ефір від 11.12.2022)
Пресслужба Нового каналу

11 грудня на Новому каналі і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 11 випуск проєкту Improv Live Show 3 сезон. 11 випуск проєкту Improv Live Show 3 сезон від 11.12.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться в 11 випуску проєкту Improv Live Show 3 сезон: імпровізаторів Романа Міщерякова, Валентина Міхієнка та Володимира Шумко відвідали гордість та new wave українського шоу-бізнесу Jerry Heil та Ivan Navi.

Чи вийде у співака Ivan Navi повернути до магазину Вови Шумко диплом Київського університету культури та мистецтва aka Поплавського. У Improv Live Show 3 сезон 11 випуск ви також побачите «Швидкі побачення» Jerry Heil та почуєте «Щире каяття» одного із зіркових гостей. Дивіться онлайн проєкт Improv Live Show сезон 3 випуск 11 від 11.12.2022.

11 випуск проєкту Improv Live Show 3 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі матеріали та випуски проєкту Improv Live Show – онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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