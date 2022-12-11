Improv Live Show 3 сезон 10 випуск від 04.12.2022 дивитися онлайн

4 грудня на Новому каналі і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 10 випуск проєкту Improv Live Show 3 сезон. 10 випуск проєкту Improv Live Show 3 сезон від 04.12.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Дивіться у 10 випуску проєкту Improv Live Show 3 сезон : імпровізаторів Романа Міщерякова, Валентина Міхієнка та Володимира Шумко відвідали блогер і актор Богдан Шелудяк і телеведуча Олена Філонова.

Олені Філоновій не дуже щастить на побаченнях – як у реальному житті, так і на сцені Improv Live Show. В імпровізації «Щире каяття» дівчина розповість про своє не зовсім звичайне перше побачення в 13 років, а на «Швидких побаченнях» так і взагалі майже не збожеволіє.

У глядачів Improv Live Show 3 сезон 10 випуск можуть виникнути питання до блогера Богдана Буша. Для якого такого челенджа йому знадобилося 100 липких стрічок для мух? Відповідь на це запитання ви можете почути в імпровізації «Повернення товару». Дивіться онлайн проєкт Improv Live Show сезон 3 випуск 10 від 04.12.2022.

10 випуск проєкту Improv Live Show 3 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

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