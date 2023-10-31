Олександр Педан розповів про сімейні стосунки та особисті зміни під час війни

Відомий ведучий Олександр Педан розповів про особисте.

11 жовтня Олександр Педан відсвяткував 20-ту річницю сімейного життя. Разом із дружиною Інною Педан ведучий виховує двох дітей. У інтервʼю програми «Точка опори» на каналі «Дім», Світлана Леонтьєва поцікавилася, чи змінилися стосунки подружжя за час повномасштабної війни.

За 20 років моя жінка неодноразово рятувала шлюб своєю мудрістю. Я їй дуже вдячний за те, що в певний момент вона з чотирирічним сином не поїхала за кордон, а залишилася зі мною в Україні. Я пропонував їм, але вони відмовилися. Попри те, що тут було важко і страшно. Ми трималися купки, і це дійсно дуже зміцнило шлюб вкотре. І точно його не розвалило. Тому що стосунки на відстані – це дуже і дуже складно! Я не знаю, як можна жити рік-півтора окремо і зберегти ті почуття, – розповів Олександр Педан.

Олександр Педан з дружиною та сином / Пресслужба

Крім того, шоумен розповів про особисті зміни та пояснив, що для нього стало найважливішим під час війни.

Для мене найстрашніше – нічого не робити. Я точно не хочу «на пенсію» умовно. Я зрозумів, що сімʼя – найважливіше! Вкотре переконався у цьому. Зрозумів, що хочу робити корисний контент, – говорить артист. – Наприклад, якщо я роблю на телебаченні розважальну історію – це робота, я до цього ставлюся так. А те, що ми робимо з командою, є корисним, соціально-активним, має позицію – це для мене надважливо. Я зрозумів, що більше хочу бути громадським діячем, ніж веселуном.

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