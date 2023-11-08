«Облаштували підвал для акторів»: як знімали ситком «Голова» під час війни

Цей легкий комедійний серіал стартував на Новому каналі вчора. Як знімали ситком «Голова» під час війни - про це в нашому матеріалі.

7 листопада о 19:00 на Новому каналі відбулася прем’єра ситкому про прогресивну молодь та українське село «Голова». У першій серії глядач побачить центральний корпус КПІ. Та більшість зйомок серіалу відбуваються під Києвом. Основний майданчик – село Великі Дмитровичі. Там творці ситкому знайшли мальовничу місцевість з пагорбами. Також будуть епізоди з села Стайки, бо звідти чудові види на розливи Дніпра.

– Початково, на зйомках пілоту три роки тому, локація була далеко від Києва: ми тоді шукали автентичне, але дуже занедбане село, в яке держава не вкладає гроші. І знайшли його аж за Сухолуччям – за 120 км від столиці, – розповідає Олена Антонова, яка зняла серіал «Голова». – Та коли розпочався процес оптимізації зйомок, від усіх цих переїздів із проживанням довелося відмовитися: ми стали шукати ближче. Тому деякі сцени зняті вже в 30-кілометровій зоні. А наша головна локація, сільрада, знаходиться в Пущі-Водиці – це державний неробочий чи то санаторій, чи то піонертабір. До речі, автентичний сільський магазин знайшли ще в одному селі – в Літках.

Зйомки ситкому відбувалися наприкінці весни та влітку. На жаль, часто процес переривали повітряні тривоги. Якими знімальна група, звісно, не нехтувала.

– У селі директор майданчика шукав поблизу магазини з підвалами чи реальні сховища, – розповідає продюсерка. – А табір у Пущі-Водиці – це ще радянська двоповерхова будівля з підвалом. У ньому надійні товстенні бетонні стіни, але брудні. Ми там попідмітали, розставили стільці, облаштували все, як могли. Та насправді тривоги дуже заважали. Навіть не тим, що ми втрачали час. Проблема в тому, що вони вибивали з комедійного жанру. Потім акторам та режисеру потрібно було відновитися, переналаштуватися. У день без тривог на майданчику всі реготали, всім було весело, а коли лунали сирени, то десь півгодини чи навіть хвилин 40 група відходила від цього.

Дивіться ситком «Голова» о 19:00 на Новому каналі!