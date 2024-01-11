Леся Нікітюк пригадала, як співала традиційні українські пісні в дитинстві

11 січня 2024 10:00 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Леся Нікітюк пригадала, як співала традиційні українські пісні в дитинстві
Ведуча Леся Нікітюк
Пресслужба Нового каналу

Ведуча проекту «єПитання» та суддя шоу «Розсміши коміка по-новому» Леся Нікітюк розповіла про Різдво.

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Цьогоріч українці вперше разом відсвяткували Різдво за новоюліанським календарем – 25 грудня. Перед новим роком в оселях гучно лунали колядки, а потім щедрівки та посівалки. Зараз як ніколи хочеться берегти та прищеплювати новим поколінням наші святкові традиції. 

Про своє Різдво з дитинства розповіла телеведуча та інфлюенсерка Леся Нікітюк.

Я чекала Коляди, як пришестя Христа, – з усмішкою пригадує Леся Нікітюк в ефірі YouTube-проекту «Розкажи історію». – Мої батьки тоді працювали на заводі. Там часто не платили гроші. А якщо й платили, то зарплатня була близько 60 гривень на місяць. А на Різдво з колядування я приносила 80 гривень. Пам’ятаю, як перераховувала ті гроші, як ми шили гаманці, аби складати туди зароблене. Зазвичай в один клали по 25 копійок, в інший – по 50, ще в один – паперові купюри. Це було дуже круто!

Ведуча Леся Нікітюк / Пресслужба Нового каналу

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Ведуча інтелектуально-розважального проекту «єПитання» та суддя гумористичного шоу «Розсміши коміка по-новому», які навесні покаже Новий канал, вкотре закликала українців не здаватися, вірити та боротися за наше майбутнє.

Я обожнюю українські традиції. Це те, що в нас ніхто не зможе забрати! – говорить Леся Нікітюк. – Як і нашу свободу, віру та єдність. Хоч скільки б за всю українську історію нас намагалися знищити, ні в кого не вийшло й не вийде це зробити. Ми найсильніші! Українська коляда, українська пісня загалом – це те, що завжди піднімало та піднімає настрій людям. Підтримуйте це та кайфуйте від традицій. Ще раз всіх зі святами!

Нагадаємо, 

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