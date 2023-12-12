Різдво в Україні 2023: точна дата, чи буде вихідним днем та коли святкують Святвечір

Різдво в Україні 2023: точна дата, чи буде вихідним днем та коли святкують Святвечір

Після переходу на новоюліанський календар Різдво 2023 року Україна офіційно святкуватиме за новою датою.

З вересня 2023 року Українська православна церква та Українська Греко-Католицька Церква перейшли на новоюліанський календар, тому дати багатьох церковних свят змінилися. Так, Різдво в Україні відзначатимуть 25 грудня.

Багатьох українців цікавить, коли ж тепер Святвечір? За традицією Святий вечір відбувається напередодні Різдва, тобто 24 грудня.

Нагадаємо, що під час дії воєнного стану, який триває в Україні через повномасштабну війну, на офіційні державні свята, які припадають на робочі дні, вихідних немає.

2023 року 25 грудня припадає на понеділок, отже – це робочий день.