Віталіна Біблів та Назар Задніпровський поділилися зворушливими спогадами про чарівне свято Різдво

Виконавці головних ролей комедійного серіалу «Будиночок на щастя» Віталіна Біблів та Назар Задніпровський розповіли про Різдво.

Різдво – чи не найбільш ностальгічне та родинне свято в році. В цей день зазвичай збираємося з близькими, аби згадати найважливіші події року, що минає, та найщемливіші моменти дитинства. За лаштунками різдвяного спецвипуску інтелектуально-розважального шоу «єПитання», який Новий канал покаже 24 грудня о 20:00, зворушливим спогадом поділилася зірка серіалу «Будиночок на щастя» Віталіна Біблів.

Історія мого найкращого Різдва була ще в школі, коли жила у військовому містечку, – каже акторка. – Тоді, в радянському союзі, і в тому місці, де я жила, не було поняття «святкування Різдва за всіма традиціями». Тому наші батьки тишком-нишком передавали традиції, які знали. Вчили з нами колядки, готували 12 пісних страв на Святвечір. Та якось у третьому класі ми, діти військових, зібралися, зробили зірку, нарядились у хустки й ходили по всьому військовому містечку, дзвонили у квартири та співали колядки. Колядували, як уміли. Я ніколи цього не забуду! Пам’ятаю: дуже багато снігу, холодно, але нам було так весело. В кінці ми ділили цукерки, мандаринки, гроші. Додому прийшла дуже задоволена, бо наколядували велику суму й мені купили піжаму та іграшку, яку хотіла (усміхається).

Акторка Віталіна Біблів / Пресслужба Нового каналу

Колега Віталіни Біблів по серіалу «Будиночок на щастя» Назар Задніпровський небагато що пригадує про Різдво з дитинства. Але наполегливо наповнює з коханою скарбничку спогадів про це свято зараз.

Моя дружина є берегинею різдвяних традицій. Для неї важливо, щоб на столі було 12 страв, обов’язково колядки, українське вбрання. Вона навчає цього дітей, а я залюбки підтримую. Ми, звісно, повинні йти вперед, але не можна забувати традицій, – розповідає актор. – До речі, 25 грудня «чарку піднімав», як то кажуть, ще задовго до того, як ми всі перейшли на святкування за григоріанським календарем. Моя сестра – греко-католичка. Тому завжди її вітав. Взагалі дуже люблю кутю та святкові посиденьки з рідними. Хочеться, щоб їх було побільше. Щоб кучугури снігу надворі, ароматні мандарини, колядники. До речі, мені дуже подобається, коли в дім приходять діти, співають, ти їм за це цукерок та грошей даєш. Я вже старий, щоб самому колядувати (сміється). Хоча колись колядували! Якось поїхали з дружиною в її рідне село, і там мене потягнули ходити по хатах та співати колядки. Це було єдиний раз, але запам’яталося.

Актор Назар Задніпровський / Пресслужба Нового каналу

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