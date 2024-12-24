Віталіна Біблів та Назар Задніпровський поділилися зворушливими спогадами про чарівне свято Різдво

24 грудня 2024 16:30 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Віталіна Біблів та Назар Задніпровський поділилися зворушливими спогадами про чарівне свято Різдво
Віталіна Біблів та Назар Задніпровський
Пресслужба Нового каналу

Виконавці головних ролей комедійного серіалу «Будиночок на щастя» Віталіна Біблів та Назар Задніпровський розповіли про Різдво.

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Різдво – чи не найбільш ностальгічне та родинне свято в році. В цей день зазвичай збираємося з близькими, аби згадати найважливіші події року, що минає, та найщемливіші моменти дитинства. За лаштунками різдвяного спецвипуску інтелектуально-розважального шоу «єПитання», який Новий канал покаже 24 грудня о 20:00, зворушливим спогадом поділилася зірка серіалу «Будиночок на щастя» Віталіна Біблів.

Історія мого найкращого Різдва була ще в школі, коли жила у військовому містечку, – каже акторка. – Тоді, в радянському союзі, і в тому місці, де я жила, не було поняття «святкування Різдва за всіма традиціями». Тому наші батьки тишком-нишком передавали традиції, які знали. Вчили з нами колядки, готували 12 пісних страв на Святвечір. Та якось у третьому класі ми, діти військових, зібралися, зробили зірку, нарядились у хустки й ходили по всьому військовому містечку, дзвонили у квартири та співали колядки. Колядували, як уміли. Я ніколи цього не забуду! Пам’ятаю: дуже багато снігу, холодно, але нам було так весело. В кінці ми ділили цукерки, мандаринки, гроші. Додому прийшла дуже задоволена, бо наколядували велику суму й мені купили піжаму та іграшку, яку хотіла (усміхається).

Акторка Віталіна Біблів / Пресслужба Нового каналу

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Колега Віталіни Біблів по серіалу «Будиночок на щастя» Назар Задніпровський небагато що пригадує про Різдво з дитинства. Але наполегливо наповнює з коханою скарбничку спогадів про це свято зараз.

Моя дружина є берегинею різдвяних традицій. Для неї важливо, щоб на столі було 12 страв, обов’язково колядки, українське вбрання. Вона навчає цього дітей, а я залюбки підтримую. Ми, звісно, повинні йти вперед, але не можна забувати традицій, – розповідає актор. – До речі, 25 грудня «чарку піднімав», як то кажуть, ще задовго до того, як ми всі перейшли на святкування за григоріанським календарем. Моя сестра – греко-католичка. Тому завжди її вітав. Взагалі дуже люблю кутю та святкові посиденьки з рідними. Хочеться, щоб їх було побільше. Щоб кучугури снігу надворі, ароматні мандарини, колядники. До речі, мені дуже подобається, коли в дім приходять діти, співають, ти їм за це цукерок та грошей даєш. Я вже старий, щоб самому колядувати (сміється). Хоча колись колядували! Якось поїхали з дружиною в її рідне село, і там мене потягнули ходити по хатах та співати колядки. Це було єдиний раз, але запам’яталося.

Актор Назар Задніпровський / Пресслужба Нового каналу

Нагадаємо, 

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