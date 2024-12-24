Віталіна Біблів та Назар Задніпровський поділилися зворушливими спогадами про чарівне свято Різдво
24 грудня 2024 16:30
Віталіна Біблів та Назар Задніпровський
Пресслужба Нового каналу
Виконавці головних ролей комедійного серіалу «Будиночок на щастя» Віталіна Біблів та Назар Задніпровський розповіли про Різдво.
«Будиночок на щастя» Віталіна Біблів.
Історія мого найкращого Різдва була ще в школі, коли жила у військовому містечку, – каже акторка. – Тоді, в радянському союзі, і в тому місці, де я жила, не було поняття «святкування Різдва за всіма традиціями». Тому наші батьки тишком-нишком передавали традиції, які знали. Вчили з нами колядки, готували 12 пісних страв на Святвечір. Та якось у третьому класі ми, діти військових, зібралися, зробили зірку, нарядились у хустки й ходили по всьому військовому містечку, дзвонили у квартири та співали колядки. Колядували, як уміли. Я ніколи цього не забуду! Пам’ятаю: дуже багато снігу, холодно, але нам було так весело. В кінці ми ділили цукерки, мандаринки, гроші. Додому прийшла дуже задоволена, бо наколядували велику суму й мені купили піжаму та іграшку, яку хотіла (усміхається).
Акторка Віталіна Біблів / Пресслужба Нового каналу
Моя дружина є берегинею різдвяних традицій. Для неї важливо, щоб на столі було 12 страв, обов’язково колядки, українське вбрання. Вона навчає цього дітей, а я залюбки підтримую. Ми, звісно, повинні йти вперед, але не можна забувати традицій, – розповідає актор. – До речі, 25 грудня «чарку піднімав», як то кажуть, ще задовго до того, як ми всі перейшли на святкування за григоріанським календарем. Моя сестра – греко-католичка. Тому завжди її вітав. Взагалі дуже люблю кутю та святкові посиденьки з рідними. Хочеться, щоб їх було побільше. Щоб кучугури снігу надворі, ароматні мандарини, колядники. До речі, мені дуже подобається, коли в дім приходять діти, співають, ти їм за це цукерок та грошей даєш. Я вже старий, щоб самому колядувати (сміється). Хоча колись колядували! Якось поїхали з дружиною в її рідне село, і там мене потягнули ходити по хатах та співати колядки. Це було єдиний раз, але запам’яталося.
Актор Назар Задніпровський / Пресслужба Нового каналу
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