Ведучий реаліті «На ножах» Алекс Якутов розповів, чому крутить пальцем біля щоки

28 листопада 2023 15:00 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Ведучий реаліті «На ножах» Алекс Якутов розповів, чому крутить пальцем біля щоки
Ведучий реаліті «На ножах» Алекс Якутов
Пресслужба Нового каналу

Шеф реаліті «На ножах» Алекс Якутов також поділився історією про страву, приготування якої йому найбільше запамʼяталося.

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Підписники Шефа, ведучого реаліті Нового каналу «На ножах» Алекса Якутова обожнюють яскраві відеорецепти, якими він ділиться в Instagram. А в коментарях хвалять і просять ще! Однак у багатьох роликах можна помітити дивний жест, який використовує Алекс. Куштуючи страву, він крутить пальцем біля щоки. Новий канал вирішив розпитати в Шефа, що то означає. 

Алекс пригадав історію ще зі свого першого курсу в кулінарній школі IFSE. Тоді він стажувався в ресторані на озері Гарда, що в Італії.

Я готував для персоналу, а туди входило близько 25 кухарів! І якось подав їм венеційську страву: гарбузове ризото в червоному вині. Кухарі хвалили, – пригадує Алекс Якутов. – А компліменти моїй страві від професіоналів у кулінарії – найвища відзнака для мене. Це означає, що я на правильному шляху.

Ведучий реаліті «На ножах» Алекс Якутов / Пресслужба Нового каналу

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Тоді ж Шеф й помітив жест, який досі використовує у своїх кулінарних відео.

В італійців є така звичка: коли вони куштують щось дуже смачне, то крутять вказівним пальцем біля щоки. І це означає, що вони отримують нереальне задоволення. Так от, тоді крутили пальцем усі! – усміхається ведучий кулінарного реаліті.

Нагадаємо, 

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