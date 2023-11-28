Ведучий реаліті «На ножах» Алекс Якутов розповів, чому крутить пальцем біля щоки
Шеф реаліті «На ножах» Алекс Якутов також поділився історією про страву, приготування якої йому найбільше запамʼяталося.
Алекс пригадав історію ще зі свого першого курсу в кулінарній школі IFSE. Тоді він стажувався в ресторані на озері Гарда, що в Італії.
Я готував для персоналу, а туди входило близько 25 кухарів! І якось подав їм венеційську страву: гарбузове ризото в червоному вині. Кухарі хвалили, – пригадує Алекс Якутов. – А компліменти моїй страві від професіоналів у кулінарії – найвища відзнака для мене. Це означає, що я на правильному шляху.
В італійців є така звичка: коли вони куштують щось дуже смачне, то крутять вказівним пальцем біля щоки. І це означає, що вони отримують нереальне задоволення. Так от, тоді крутили пальцем усі! – усміхається ведучий кулінарного реаліті.
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