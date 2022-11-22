Салат, який можна приготувати на вечерю, якщо вимкнули світло (рецепт)
Показуємо вам смачний рецепт на випадок блекауту.
Інгредієнти:
- 300 г. капусти,
- 300 г. варено-копченого сала (або іншої копченості на ваш смак),
- 250 г. консервованого горошку.
- 90 г. житніх сухариків (або просто зробіть грінку у тостері та поріжте її на шматочки),
- Майонез за смаком.
Спосіб приготування:
2. Нарізаємо на комфортні для вас шматочки сало або ковбасу. Салат передбачає багато варіантів, то ж ви можете доповнювати його і копченою ковбасою, і вареною, наприклад. Відповідно до смаку і того, що знайшлося в холодильнику.
3. Зливаємо зайву вологу з горошку и додаємо до салату.
4. Нарізаємо сухарики або користуємось готовими. Перемішуємо всі інгредієнти салату з майонезом.
Спробуйте приготувати цей салат, якщо аварійне вимкнення світла застало вас ввечері. Він підійде як повноцінна вечеря. Смачного!
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