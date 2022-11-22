Салат, який можна приготувати на вечерю, якщо вимкнули світло (рецепт)

22 ноября 2022 17:25 Алла Лисак
Алла Лисак

Алла Лисак

Lifestyle-редактор

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Салат, який можна приготувати на вечерю, якщо вимкнули світло (рецепт)
Салат, який можна приготувати на вечерю, якщо вимкнули світло (рецепт)
freepik.com

Показуємо вам смачний рецепт на випадок блекауту.

Інгредієнти:

  • 300 г. капусти,
  • 300 г. варено-копченого сала (або іншої копченості на ваш смак),
  • 250 г. консервованого горошку.
  • 90 г. житніх сухариків (або просто зробіть грінку у тостері та поріжте її на шматочки),
  • Майонез за смаком.

Спосіб приготування:

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1. Капусту нарізаємо як на звичайний салат.

2. Нарізаємо на комфортні для вас шматочки сало або ковбасу. Салат передбачає багато варіантів, то ж ви можете доповнювати його і копченою ковбасою, і вареною, наприклад. Відповідно до смаку і того, що знайшлося в холодильнику.

3. Зливаємо зайву вологу з горошку и додаємо до салату.

4. Нарізаємо сухарики або користуємось готовими. Перемішуємо всі інгредієнти салату з майонезом.

Спробуйте приготувати цей салат, якщо аварійне вимкнення світла застало вас ввечері. Він підійде як повноцінна вечеря. Смачного!

Нагадаємо, 

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