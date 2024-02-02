Актор серіалу «Жіночий лікар. Нове життя» Олексій Нагрудний вдруге став батьком

Зірка меддрами «Жіночий лікар. Нове життя» та авантюрної мелодрами «Ніхто не ідеальний», премʼєра якої відбудеться скоро на телеканалі «1+1 Україна», Олексій Нагрудний вдруге став батьком.

У Олексія Нагрудного народився син. Радісну новину ексклюзивно для «ЖВЛ представляє» розповіла дружина актора, кастинг-директорка Світлана Горошкова, а також поділилась фото.

Малюк зʼявився на світ в одному з пологових центрів Києва. Олексій не лише був поряд весь час, але й допомагав у пологах, які, за словами Світлани, минули чудово. Сина назвали Євгеном. Щасливий тато подарував коханій підвіску з діамантом.

Олексій Нагрудний з сином і акушером-гінекологом пологового будинку / пресслужба каналу 1+1 Україна

Олексій та Світлана знайомі ще з 2003-го, та зустрічатись стали лише за кілька років. 2008 року в пари народився первісток Олександр.

Нагадаємо, раніше в інтервʼю Тімуру Мірошніченку для «ЖВЛ представляє», яке виходить по будням в ефірі «Сніданок з 1+1», актор розповідав, що дізнався новину про те, що стане батьком вдруге, у день, коли його затвердили на роль у серіалі «Жіночий лікар. Нове життя».