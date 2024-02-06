Богдан Шелудяк розкрив секрет особистого життя

6 лютого 2024 11:40 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

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Богдан Шелудяк розкрив секрет особистого життя
Ведучий Богдан Шелудяк
Пресслужба Нового каналу

Ведучий шоу «Хто зверху?» Богдан Шелудяк розповів, як привіз свою обраницю в батьківський дім після трьох місяців стосунків.

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Експерти кажуть, що молодим людям дуже важливо самостійно будувати стосунки. Працювати над ними, долати труднощі та встановлювати свої правила. Найгірше, якщо у взаємини втручаються з порадами рідні чи друзі. З цією думкою погоджується й ведучий ігрового шоу Нового каналу «Хто зверху?», блогер Богдан Шелудяк.

Батьки ніколи не втручались у мої стосунки. Та я й сам лише двічі знайомив дівчат із мамою й татом. А у рідний дім привозив взагалі лише одну. Це для мене велика відповідальність, – розповідає хлопець у «Він Вона Шоу». – Я така людина, що якби вони сказали «ні» щодо моєї дівчини, то, мабуть, це вплинуло б. Щойно хтось посіє в мені зерно сумніву, можу почати себе накручувати аж до того, що воно розростеться до розмірів нормального такого дубу. І батьки це знають, тож ніколи не наполягали на зустрічі з моїми обраницями.

Ведучий Богдан Шелудяк / Пресслужба Нового каналу

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В коментарі журналістам Богдан детальніше розповів про ту поїздку з обраницею до батьків.

Ми зустрічалися лише три місяці. Уявіть, були дівчата, з якими ми будували стосунки протягом року, і вони не були знайомі з моїми батьками. А тут минуло тільки три місяці! Все тому, що вона хотіла зустріти зі мною Новий рік. Я теж цього хотів. Але до повномасштабної війни в нас із батьками була незмінна традиція – святкувати новорічну ніч усім разом вдома, – ділиться Шелудяк. – Я, в принципі, рідко їздив у рідне місто. Але на Новий рік – обов'язково. Звісно, перед знайомством хвилювався. Та впевненість у тій дівчині позбавляла страху, що щось піде не так.

Богдан Шелудяк з батьками / Пресслужба Нового каналу

Ведучий «Хто зверху?» зізнається: порад щодо цього відповідального моменту в житті закоханих пар та їхніх батьків давати не буде. Оскільки точно не є експертом у цій справі.

Єдине, що можу сказати, – будьте самі впевненими в людині. Впевненими настільки, щоб на вас не могли вплинути жодні чужі думки, – говорить Богдан Шелудяк. – Батьки можуть по-різному відреагувати на вибір другої половинки, чим «сколихнути» стосунки. Тож я вважаю, що головне у справі знайомства – робити це тоді, коли для себе точно вирішили, що це саме «та» чи «той».

Нагадаємо, 

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