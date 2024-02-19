Костянтин Войтенко освідчився своїй обраниці Туренко Андрій

Туренко Андрій Редактор вихідного дня Усі статті автора...

Костянтин Войтенко освідчився своїй обраниці Пресслужба Нового каналу

Виконавець однієї з головних ролей серіалу «Будиночок на щастя» Костянтин Войтенко розповів про історію кохання з нареченою.