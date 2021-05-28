ТОП-5 фактов о вестерн-боевике "Бандитки" с Пенелопой Крус и Сальмой Хайек

ТОП-5 фактов о вестерн-боевике "Бандитки" с Пенелопой Крус и Сальмой Хайек

В эту субботу,29 мая, телеканал 2+2 покажет боевик «Бандитки», главную роль в котором сыграла сногсшибательная Пенелопа Крус.

По сюжету все события происходят в Мексике (1888 год). Две очаровательные бандитки – образованная европейка и грубоватая мексиканка – наводят ужас на банки Дикого Запада. Никто не может противостоять их изобретательности и неустрашимости. И, тем более, никто не может устоять перед их красотой.

ТОП-5 малоизвестных фактов о вестерн-боевике «Бандитки»:

Факт 1

Еще во время съемок западная пресса начала раздувать теорию о романтическом союзе актрис Сальмы Хайек и Пенелопы Крус. Более того, на одной из пресс-конференций Пенелопа откровенно заигрывала с Сальмой. Но это был лишь пиар-ход. На самом деле актрисы давние подруги.

Факт 2

Лента снималась в Дюранго (Мексика) – месте, где родились лучшие вестерн-фильмы: «Джеронимо», «Майор Данди», «Пэт Гарретт и Билли Кид», «Блуберри» и другие.

Факт 3

Куратором проекта выступила легендарная кинокомпания Twentieth Century Fox, которая пригласила в режиссерское кресло Иоахима Роеннинга и Эспена Сандберга.

Факт 4

Бюджет картины составил 32 миллиона евро. Но фильм не смог окупить себя в прокате, собрав только 20 миллионов долларов. Еще 4 миллиона было заработано на релизе DVD-версии фильма.

Факт 5

Самолет, который должен был доставить актрис на съемочную площадку, едва не разбился.

Турбулентность была страшная, кислородные маски выпали, мы падали 4 000 метров... Я подумала: «И все? Так просто?.. Не сказав того, что должна была сказать, не сделав того, что должна?» Но мы приземлились. И вот тут я увидела, какова разница между нашими характерами – моим и Сальмы. Трясясь всем телом, мы буквально выпали из самолета в „трубу“. Я начала рыдать – со всхлипываниями, с соплями, а Сальма злобно так спросила: «Интересно, где у них тут бар?» Для меня это безусловная демонстрация силы – злость вместо всхлипываний, – рассказала в интервью Пенелопа Крус.

Смотрите боевик «Бандитки» в эту субботу, 29 мая, в 16:15 на канале 2+2.