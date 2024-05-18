Оля Цибульська презентує нову пісню

18 травня 2024 15:58 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

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Оля Цибульська презентує нову пісню
Оля Цибульська презентує нову пісню
Пресслужба

Оля Цибульська святкує День народження, але не справжній

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У міжнародний день родини співачка Оля Цибульська випустила нову пісню та відео роботу, присвячену кожному українцю. Артистка вважає, що любити себе потрібно вже зараз, адже у наших реаліях кожен новий ранок — це не лише початок дня, але й своєрідний день народження. 

Пісня надихає нас бачити красу у простих речах, цінувати кожен момент, родину та друзів. 

«Чим старше ти стаєш, тим менше хочеш святкувати День народження. Особливо у такі складні для всіх українців та українок часи. Здається, що не на часі. Здається, що кожен прожитий рік — це недолік, а не перевага. Бо підбиваєш підсумки, оцінюєш зроблене і часто торішній  список бажань та реальність не збігаються. Знайомо? Я тебе вітаю з днем народження. Цьом!» - коментує артистка 

Хоча ж насправді, сьогодні дорослішати — це розкіш і можливість, завдячуючи Богові та силам оборони.

Пісня вже доступна на усіх музичних платформах. Приєднуйтесь до святкування життя!

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