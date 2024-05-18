Оля Цибульська презентує нову пісню

Оля Цибульська святкує День народження, але не справжній

У міжнародний день родини співачка Оля Цибульська випустила нову пісню та відео роботу, присвячену кожному українцю. Артистка вважає, що любити себе потрібно вже зараз, адже у наших реаліях кожен новий ранок — це не лише початок дня, але й своєрідний день народження.

Пісня надихає нас бачити красу у простих речах, цінувати кожен момент, родину та друзів.

«Чим старше ти стаєш, тим менше хочеш святкувати День народження. Особливо у такі складні для всіх українців та українок часи. Здається, що не на часі. Здається, що кожен прожитий рік — це недолік, а не перевага. Бо підбиваєш підсумки, оцінюєш зроблене і часто торішній список бажань та реальність не збігаються. Знайомо? Я тебе вітаю з днем народження. Цьом!» - коментує артистка

Хоча ж насправді, сьогодні дорослішати — це розкіш і можливість, завдячуючи Богові та силам оборони.

Пісня вже доступна на усіх музичних платформах. Приєднуйтесь до святкування життя!