Cпівак та актор LOGVIN презентує лірично-романтичну композицію «Кілометри між нами»

27 травня 2024 14:15 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

Головний редактор

Усі статті автора...

Cпівак та актор LOGVIN презентує лірично-романтичну композицію «Кілометри між нами»
Cпівак та актор LOGVIN презентує лірично-романтичну композицію «Кілометри між нами»
Пресслужба

27 травня відбулася прем'єра пісні «Кілометри між нами» співака, тіктокера та актора LOGVIN.

Читайте такожЛеся Нікітюк розповіла про звички, пов’язані з допомогою ЗСУ
Ця пісня призначена для всіх закоханих, які – з різних причин – знаходяться віддалено одне від одного.

LOGVIN стверджує, що вона знайде відгук у серці кожного українця, оскільки мільйони родин і пар перебувають у розлуці через повномасштабне вторгнення росії на територію України.

Пісня – присвята всім, хто переживає важкий час розставання. Війна розлучила пари, які б мали бути разом, але нині знаходяться на відстані. Навіть якщо ми далеко, то все одно поруч, адже в серці одне одного, – говорить артист.

Разом із піснею LOGVIN презентував відеокліп. Режисерка відео – Інна Рахно. Зйомки нової роботи відбувалися в ботанічному саду ім. Гришка на світанку. В роботі Ігор (справжнє ім'я артиста) проявив свої акторські здібності і тонко передав весь спектр емоцій. 

Пісня «Кілометри між нами» доступна на всіх музичних платформах.

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

LOGVIN Співак LOGVIN співак тіктокер актор

Матеріали на тему

«Уявні друзі»: зіркова прем’єра фільму у Києві
Події

«Уявні друзі»: зіркова прем’єра фільму у Києві
«Каскадер»: у Києві відбулася зіркова прем'єра фільму
Події

«Каскадер»: у Києві відбулася зіркова прем'єра фільму
Хто знає: дивитися 9 випуск онлайн (ефір від 21.05.2024)
Телешоу

Хто знає: дивитися 9 випуск онлайн (ефір від 21.05.2024)
Віктор Андрієнко розповів про складний період у житті
Новини

Віктор Андрієнко розповів про складний період у житті
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

МастерШеф 13 сезон: дивитися 15 випуск онлайн (ефір від 18.05.2024)

МастерШеф 13 сезон: дивитися 15 випуск онлайн (ефір від 18.05.2024)
МастерШеф 13 сезон: дивитися 14 випуск онлайн (ефір від 11.05.2024)

МастерШеф 13 сезон: дивитися 14 випуск онлайн (ефір від 11.05.2024)
МастерШеф 13 сезон: дивитися 16 випуск онлайн (ефір від 25.05.2024)

МастерШеф 13 сезон: дивитися 16 випуск онлайн (ефір від 25.05.2024)
МастерШеф 13 сезон: хто залишив проєкт у 15 випуску від 18.05.2024

МастерШеф 13 сезон: хто залишив проєкт у 15 випуску від 18.05.2024

Популярне відео

МастерШеф 13 сезон: дивитися 15 випуск онлайн (ефір від 18.05.2024)

МастерШеф 13 сезон: дивитися 15 випуск онлайн (ефір від 18.05.2024)
МастерШеф 13 сезон: дивитися 14 випуск онлайн (ефір від 11.05.2024)

МастерШеф 13 сезон: дивитися 14 випуск онлайн (ефір від 11.05.2024)
МастерШеф 13 сезон: дивитися 16 випуск онлайн (ефір від 25.05.2024)

МастерШеф 13 сезон: дивитися 16 випуск онлайн (ефір від 25.05.2024)
єПитання 2 сезон: дивитися 11 випуск онлайн (ефір від 20.05.2024)

єПитання 2 сезон: дивитися 11 випуск онлайн (ефір від 20.05.2024)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK