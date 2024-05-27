Cпівак та актор LOGVIN презентує лірично-романтичну композицію «Кілометри між нами»

Cпівак та актор LOGVIN презентує лірично-романтичну композицію «Кілометри між нами»

27 травня відбулася прем'єра пісні «Кілометри між нами» співака, тіктокера та актора LOGVIN.

Ця пісня призначена для всіх закоханих, які – з різних причин – знаходяться віддалено одне від одного.

LOGVIN стверджує, що вона знайде відгук у серці кожного українця, оскільки мільйони родин і пар перебувають у розлуці через повномасштабне вторгнення росії на територію України.

Пісня – присвята всім, хто переживає важкий час розставання. Війна розлучила пари, які б мали бути разом, але нині знаходяться на відстані. Навіть якщо ми далеко, то все одно поруч, адже в серці одне одного, – говорить артист.

Разом із піснею LOGVIN презентував відеокліп. Режисерка відео – Інна Рахно. Зйомки нової роботи відбувалися в ботанічному саду ім. Гришка на світанку. В роботі Ігор (справжнє ім'я артиста) проявив свої акторські здібності і тонко передав весь спектр емоцій.

Пісня «Кілометри між нами» доступна на всіх музичних платформах.