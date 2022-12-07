Віталіна Біблів розповіла про роботу з росіянами
Акторка серіалу «Будиночок на щастя» (Новий канал) Віталіна Біблів розповіла, яке основне питання тепер ставить продюсерам перед зйомками.
Відомо, що нещодавно акторка зіграла у польському кіно. І напередодні знімального процесу перевірила, чи немає в команді проєкту бодай однієї людини громадянства росії.
Мені сказали, що є жінка-костюмерка з Москви. Вона дуже хороша і проти війни, – поділилася акторка в проєкті «ЖВЛ». – Я сказала команді: «Вибачте, але в мене позиція – не співпрацювати з жодною людиною з росії». Вони її замінили. І, до речі, я була не одна, хто запитував про таке.
Усі мотивували це тим, що мешканці країн СНД переважно російськомовні та знають лише московських акторів, – говорить українська акторка «Будиночка на щастя». – З власного досвіду, хочу відповісти так: «Знаєте, шановні продюсери, які таке кажуть, виявляється, я дуже популярна в Казахстані».
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