Віталіна Біблів розповіла про роботу з росіянами

7 декабря 2022 11:50 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Віталіна Біблів розповіла про роботу з росіянами
Акторка Віталіна Біблів
Пресслужба Нового каналу

Акторка серіалу «Будиночок на щастя» (Новий канал) Віталіна Біблів розповіла, яке основне питання тепер ставить продюсерам перед зйомками.

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З 24 лютого більшість українських знаменитостей перейшли на українську мову та відмовилися від будь-яких комунікацій з рф. Зірка комедійного серіалу «Будиночок на щастя», що показує Новий канал, Віталіна Біблів вирішила, що більше не братиме участь у проєктах, де працюють росіяни. І неважливо – в кадрі чи ні. 

Відомо, що нещодавно акторка зіграла у польському кіно. І напередодні знімального процесу перевірила, чи немає в команді проєкту бодай однієї людини громадянства росії.

Мені сказали, що є жінка-костюмерка з Москви. Вона дуже хороша і проти війни, – поділилася акторка в проєкті «ЖВЛ». – Я сказала команді: «Вибачте, але в мене позиція – не співпрацювати з жодною людиною з росії». Вони її замінили. І, до речі, я була не одна, хто запитував про таке.

Віталіна Біблів та Назар Задніпровський / Пресслужба Нового каналу

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Віталіна Біблів засмучена, що після розв’язання росією війни в Україні у 2014 році в нашій країні продовжували зніматися російські актори. Хоча українських професіоналів не менше, і вони часто більш талановиті та яскраві за іноземних. У творців кіно завжди був «залізний» аргумент.

Усі мотивували це тим, що мешканці країн СНД переважно російськомовні та знають лише московських акторів, – говорить українська акторка «Будиночка на щастя». – З власного досвіду, хочу відповісти так: «Знаєте, шановні продюсери, які таке кажуть, виявляється, я дуже популярна в Казахстані».

Нагадаємо, 

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