Світ навиворіт. Колумбія 1 випуск від 03.03.2023 дивитися онлайн

Світ навиворіт. Колумбія: дивитися 1 випуск онлайн (ефір від 03.03.2023)
Пресслужба каналу 1+1
3 березня на 1+1 і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 1 випуск проєкту Світ навиворіт. Колумбія з Дмитром Комаровим. 1 випуск проєкту Світ навиворіт. Колумбія від 03.03.2023 дивіться онлайн на сайті TV.UA.
Дивіться у 1 випуску проєкту Світ навиворіт. Колумбія з Дмитром Комаровим: всупереч поширеним думкам, Колумбія – це не тільки кавові плантації, запальна сальса та сумнозвісні наркокартелі. Сучасна Колумбія досі приховує багато таємниць. Мало хто знає, та це надзвичайно багата країна. Навіть в наш час в Колумбії можна стати мільйонером за мить. Її землі приховують величезні поклади золота, а під ногами лежить дорогоцінне каміння. 90% найбільш якісних смарагдів планети видобувають у Колумбії. Дмитро Комаров дізнається, як влаштований смарагдовий бізнес у Колумбії, розповість, яке каміння ціниться найбільше та покаже особливий рідкісний вид смарагда, що не знайти більше ніде у світі. Також команда проєкту спробує розгадати таємницю, яка століттями зводила з розуму шукачів скарбів. Це загадка легендарного золотого міста Ельдорадо. Дивіться онлайн проєкт Світ навиворіт. Колумбія 1 випуск від 03.03.2023.
1 випуск проєкту Світ навиворіт. Колумбія дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.
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