Говорить вся країна 15 випуск від 22.03.2023 дивитися онлайн

Дивіться у 15 випуску ток-шоу Говорить вся країна з Олексієм Сухановим: ця гучна новина миттєво облетіла усі ЗМІ. У столиці у колишньої соцпрацівниці вилучили трьох дітей, наймолодшому з яких сім місяців. Шестеро міцних чоловіків проти однієї жінки. Незнайомка ніби поводилася як удома, перевертаючи дитячі речі та одяг. В результаті силою відібрали немовля у матері. Вже майже 10 днів Крістіан без грудного молока, бо матір не пускають до лікарні. Чому у соцпрацівниці відібрали дітей та які таємниці приховує її квартира? Що вона ховає під ліжком і чи можна цій жінці повертати дітей? Дивіться онлайн Говорить вся країна 15 випуск від 22.03.2023.
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