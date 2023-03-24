Говорить вся країна 15 випуск від 22.03.2023 дивитися онлайн

24 марта 2023 10:50 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Говорить вся країна 15 випуск від 22.03.2023 дивитися онлайн
Говорить вся країна: дивитися 15 випуск онлайн (ефір від 22.03.2023)
Пресслужба каналу 1+1

22 березня на 1+1 і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 15 випуск ток-шоу Говорить вся країна 2023. 15 випуск Говорить вся країна з Олексієм Сухановим від 22.03.2023 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 15 випуску ток-шоу Говорить вся країна з Олексієм Сухановим: ця гучна новина миттєво облетіла усі ЗМІ. У столиці у колишньої соцпрацівниці вилучили трьох дітей, наймолодшому з яких сім місяців. Шестеро міцних чоловіків проти однієї жінки. Незнайомка ніби поводилася як удома, перевертаючи дитячі речі та одяг. В результаті силою відібрали немовля у матері. Вже майже 10 днів Крістіан без грудного молока, бо матір не пускають до лікарні. Чому у соцпрацівниці відібрали дітей та які таємниці приховує її квартира? Що вона ховає під ліжком і чи можна цій жінці повертати дітей? Дивіться онлайн Говорить вся країна 15 випуск від 22.03.2023.

15 випуск ток-шоу Говорить вся країна з Олексієм Сухановим дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Всі випуски ток-шоу Говорить вся країна 2023 дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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