Говорить вся країна 17 випуск від 27.03.2023 дивитися онлайн

Дивіться у 17 випуску ток-шоу Говорить вся країна з Олексієм Сухановим: гучне вбивство в Одесі. У багажнику позашляховика в елітному комплексі біля моря просто на парковці знайшли тіло одеського бізнесмена. Він любив своє авто, постійно робив у ньому фото, а потім майже місяць лежав у багажнику замотаний у пакет. Поліція одразу затримує одного з охоронців, який працював у елітному ЖК, але на суді він знепритомнів. Одеса знову дивується. Затриманий у вбивстві охоронець – це відомий танцюрист із Маріуполя. Чи міг охоронець убити бізнесмена та сховати його тіло у багажнику? Кому насправді була вигідна смерть багатія, який любив розкіш у кожній деталі? Ексклюзивні подробиці резонансного вбивства одеського бізнесмена. Дивіться онлайн Говорить вся країна 17 випуск від 27.03.2023.
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