Говорить вся країна 17 випуск від 27.03.2023 дивитися онлайн

28 марта 2023 19:36 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Говорить вся країна 17 випуск від 27.03.2023 дивитися онлайн
Говорить вся країна: дивитися 17 випуск онлайн (ефір від 27.03.2023)
Пресслужба каналу 1+1

27 березня на 1+1 і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 17 випуск ток-шоу Говорить вся країна 2023. 17 випуск Говорить вся країна з Олексієм Сухановим від 27.03.2023 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 17 випуску ток-шоу Говорить вся країна з Олексієм Сухановим: гучне вбивство в Одесі. У багажнику позашляховика в елітному комплексі біля моря просто на парковці знайшли тіло одеського бізнесмена. Він любив своє авто, постійно робив у ньому фото, а потім майже місяць лежав у багажнику замотаний у пакет. Поліція одразу затримує одного з охоронців, який працював у елітному ЖК, але на суді він знепритомнів. Одеса знову дивується. Затриманий у вбивстві охоронець – це відомий танцюрист із Маріуполя. Чи міг охоронець убити бізнесмена та сховати його тіло у багажнику? Кому насправді була вигідна смерть багатія, який любив розкіш у кожній деталі? Ексклюзивні подробиці резонансного вбивства одеського бізнесмена. Дивіться онлайн Говорить вся країна 17 випуск від 27.03.2023.

17 випуск ток-шоу Говорить вся країна з Олексієм Сухановим дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Всі випуски ток-шоу Говорить вся країна 2023 дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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