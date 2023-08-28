Полкан 1 сезон 16 серія дивитися онлайн

28 серпня 2023 20:31 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Полкан 1 сезон 16 серія дивитися онлайн
Полкан 1 сезон: дивитися 16 серію онлайн
Пресслужба Нового каналу

На Новому каналі і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшла 16 серія серіалу Полкан 1 сезон. 16 серію серіалу Полкан дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Дивіться у 16 серії серіалу Полкан: Віка у заручниках у банди Паніна. Вони ставлять Аркадію Петровичу жахливий ультиматум: начальник поліції має прибрати мера міста, інакше Панін розправиться з Вікою. Щоб виграти небагато часу для пошуку Віки, слідчі та оперативники вирішують інсценувати загибель Аркадія Петровича. Однак чи повірить у цю виставу хитрий Панін? Дивіться у серіалі Полкан 16 серія.

16 серію серіалу Полкан дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Всі серії серіалу Полкан дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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