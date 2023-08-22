Полкан 1 сезон 14 серія дивитися онлайн
На Новому каналі і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшла 14 серія серіалу Полкан 1 сезон. 14 серію серіалу Полкан дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.
Слава та Полкан знаходять спосіб розговорити Тесляка, і чоловік розповідає про свого друга, чия душа опинилась у тілі кота 30 років тому. На жаль, Тесляк так і не знайшов способу врятувати друга, і кіт помер від старості. Однак він погоджується допомогти нашим героям і продовжує пошук інформації про цю проблему. Що з цього вийде? Дивіться у серіалі Полкан 14 серія.
14 серію серіалу Полкан дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.
Всі серії серіалу Полкан дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.