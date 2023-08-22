Полкан 1 сезон 14 серія дивитися онлайн

22 серпня 2023 16:15 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Полкан 1 сезон 14 серія дивитися онлайн
Полкан 1 сезон: дивитися 14 серію онлайн
Пресслужба Нового каналу

На Новому каналі і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшла 14 серія серіалу Полкан 1 сезон. 14 серію серіалу Полкан дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

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Дивіться у 14 серії серіалу Полкан: оперативник Слава Курочка нарешті отримує шанс попрацювати разом із Вікторією над справою. Проте дівчина заявляє, що сама розкриє злочин, адже досі ображена на Славу. Але чи з'явиться у Курочки шанс заслужити на прощення норовливої ​​Віки?

Слава та Полкан знаходять спосіб розговорити Тесляка, і чоловік розповідає про свого друга, чия душа опинилась у тілі кота 30 років тому. На жаль, Тесляк так і не знайшов способу врятувати друга, і кіт помер від старості. Однак він погоджується допомогти нашим героям і продовжує пошук інформації про цю проблему. Що з цього вийде? Дивіться у серіалі Полкан 14 серія.

14 серію серіалу Полкан дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Всі серії серіалу Полкан дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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