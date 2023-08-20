Полкан 1 сезон 13 серія дивитися онлайн
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Курочка та Полкан Теслюку не вірять і вирушають у психлікарню, де лікувався чоловік. Вони хочуть заглянути в карту пацієнта, щоб переконатися, що Теслюк справді чув кота. Однак ця лікарня виявляється зовсім не такою, якою здавалася на перший погляд… Які неприємності чекають на Курочку та Полкана? Дивіться у серіалі Полкан 13 серія.
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