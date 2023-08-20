Полкан 1 сезон 13 серія дивитися онлайн

20 серпня 2023 12:33 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Полкан 1 сезон 13 серія дивитися онлайн
Полкан 1 сезон: дивитися 13 серію онлайн
Пресслужба Нового каналу

На Новому каналі і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшла 13 серія серіалу Полкан 1 сезон. 13 серію серіалу Полкан дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

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Дивіться у 13 серії серіалу Полкан: Курочка та Полкан вирушають у гості до чоловіка, який, за словами лікарів, розмовляв зі своїм котом. Слава розповідає Теслюку, що теж чує свого собаку, проте чоловік відмахується. Мовляв, не розмовляв він ніколи зі своїм котом! Це все брехня!

Курочка та Полкан Теслюку не вірять і вирушають у психлікарню, де лікувався чоловік. Вони хочуть заглянути в карту пацієнта, щоб переконатися, що Теслюк справді чув кота. Однак ця лікарня виявляється зовсім не такою, якою здавалася на перший погляд… Які неприємності чекають на Курочку та Полкана? Дивіться у серіалі Полкан 13 серія.

13 серію серіалу Полкан дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Всі серії серіалу Полкан дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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