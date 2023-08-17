Полкан 1 сезон 12 серія дивитися онлайн

17 серпня 2023 11:11 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Полкан 1 сезон 12 серія дивитися онлайн
Полкан 1 сезон: дивитися 12 серію онлайн
Пресслужба Нового каналу

На Новому каналі і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшла 12 серія серіалу Полкан 1 сезон. 12 серію серіалу Полкан дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

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Дивіться у 12 серії серіалу Полкан: невідома банда грабіжників, одягнених у костюми козаків, пограбувала банк. Аркадій Петрович негайно скликав усіх оперативників та слідчих, щоб швидко та технічно відправити злочинців за ґрати та закрити справу. Проте не встигли обговорити план дій, як козаки-грабіжники спустошили ще один банк. Денис бере під контроль справу та терміново розпочинає розслідування.

Курочка та Віка не можуть спокійно сидіти, доки Денис намагається вийти на слід козаків. Вони об'єднуються в команду, щоб упіймати нахабних грабіжників. Здається, у Слави з'явився шанс зблизитися з Вікою. Чи вдасться слідчим викрити козаків? Дивіться у серіалі Полкан 12 серія.

12 серію серіалу Полкан дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Всі серії серіалу Полкан дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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