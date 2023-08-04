Полкан 1 сезон 10 серія дивитися онлайн

Дивіться у 10 серії серіалу Полкан: мама Слави негайно приїхала до поліцейської дільниці, щоб провести з колегами сина профілактичну бесіду. Справа в тому, що їй не дають спокою сліди від побоїв на обличчі сина. Жінка переконана: це справа рук злих колег, які не прийняли до свого колективу новачка та намагаються його вижити з нової роботи. Чим завершиться спроба матері Курочки допомогти синові в адаптації до нового місця роботи? Дивіться у серіалі Полкан 10 серія.
10 серію серіалу Полкан дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.