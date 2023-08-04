Полкан 1 сезон 10 серія дивитися онлайн

4 августа 2023 09:10 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Полкан 1 сезон 10 серія дивитися онлайн
Полкан 1 сезон: дивитися 10 серію онлайн
Пресслужба Нового каналу

На Новому каналі і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшла 10 серія серіалу Полкан 1 сезон. 10 серію серіалу Полкан дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

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Дивіться у 10 серії серіалу Полкан: мама Слави негайно приїхала до поліцейської дільниці, щоб провести з колегами сина профілактичну бесіду. Справа в тому, що їй не дають спокою сліди від побоїв на обличчі сина. Жінка переконана: це справа рук злих колег, які не прийняли до свого колективу новачка та намагаються його вижити з нової роботи. Чим завершиться спроба матері Курочки допомогти синові в адаптації до нового місця роботи? Дивіться у серіалі Полкан 10 серія.

10 серію серіалу Полкан дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Всі серії серіалу Полкан дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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