Полкан 1 сезон 15 серія дивитися онлайн

23 серпня 2023 17:15 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Полкан 1 сезон 15 серія дивитися онлайн
Полкан 1 сезон: дивитися 15 серію онлайн
Пресслужба Нового каналу

На Новому каналі і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшла 15 серія серіалу Полкан 1 сезон. 15 серію серіалу Полкан дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

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Дивіться у 15 серії серіалу Полкан: старий знайомий і заклятий ворог Павла Сафронова Панін знову розпочинає свою злочинну діяльність у місті. Банда «Козаки» загрожує всьому місту! Вони запевняють, що грабуватимуть банки, доки не буде розформовано відділ Аркадія Петровича. Слідчі Віка та Денис вигадують план-перехоплення банди, проте Полкан упевнений, що це погана ідея.

Демченко та Коваленко надихаються блогером-пожежником, який розповідає у соцмережах про свою роботу. Йому постійно пишуть дівчата, і вони теж хочуть для себе такої слави. Ідея створити свій блог стане для напарників фатальною помилкою. Чому? Дивіться у серіалі Полкан 15 серія.

15 серію серіалу Полкан дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Всі серії серіалу Полкан дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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