Світ навиворіт. Колумбія 11 випуск від 12.05.2023 дивитися онлайн

6 вересня 2023 19:54 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Світ навиворіт. Колумбія 11 випуск від 12.05.2023 дивитися онлайн
Світ навиворіт. Колумбія: дивитися 11 випуск онлайн (ефір від 12.05.2023)
пресслужба каналу 1+1 Україна

12 травня на 1+1 і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 11 випуск проєкту Світ навиворіт. Колумбія з Дмитром Комаровим. 11 випуск проєкту Світ навиворіт. Колумбія від 12.05.2023 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться в 11 випуску проєкту Світ навиворіт. Колумбія з Дмитром Комаровим: Дмитро Комаров продовжить небезпечну експедицію Буенавентурою – містом, де найбільший рівень злочинності і яке негласно називають епіцентром світового наркотрафіку. Життя мешканців Буенавентури нагадує блокбастер: постійні сутички між різними угрупуваннями, внаслідок яких жертвами стають ті, хто випадково опинився не в тому місці і не в той час. Найгарячіші конфлікти відбуваються між великими угрупованнями – вони борються за вулиці, що ведуть до моря і дають змогу відправляти ще більше кокаїну. Та навіть у таких місцях є люди, які мають сміливість їм протистояти і захищати мирне населення, допомагати іншим замість того, щоб боротись за власне збагачення. Історії простих людей, що борються зі злом там, де здавалося б немає місця для добра. Дивіться онлайн проєкт Світ навиворіт. Колумбія 11 випуск від 12.05.2023.

11 випуск проєкту Світ навиворіт. Колумбія дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту Світ навиворіт з Дмитром Комаровим дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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