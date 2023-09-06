Світ навиворіт. Колумбія 11 випуск від 12.05.2023 дивитися онлайн

Світ навиворіт. Колумбія: дивитися 11 випуск онлайн (ефір від 12.05.2023)
пресслужба каналу 1+1 Україна
12 травня на 1+1 і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 11 випуск проєкту Світ навиворіт. Колумбія з Дмитром Комаровим. 11 випуск проєкту Світ навиворіт. Колумбія від 12.05.2023 дивіться онлайн на сайті TV.UA.
Дивіться в 11 випуску проєкту Світ навиворіт. Колумбія з Дмитром Комаровим: Дмитро Комаров продовжить небезпечну експедицію Буенавентурою – містом, де найбільший рівень злочинності і яке негласно називають епіцентром світового наркотрафіку. Життя мешканців Буенавентури нагадує блокбастер: постійні сутички між різними угрупуваннями, внаслідок яких жертвами стають ті, хто випадково опинився не в тому місці і не в той час. Найгарячіші конфлікти відбуваються між великими угрупованнями – вони борються за вулиці, що ведуть до моря і дають змогу відправляти ще більше кокаїну. Та навіть у таких місцях є люди, які мають сміливість їм протистояти і захищати мирне населення, допомагати іншим замість того, щоб боротись за власне збагачення. Історії простих людей, що борються зі злом там, де здавалося б немає місця для добра. Дивіться онлайн проєкт Світ навиворіт. Колумбія 11 випуск від 12.05.2023.