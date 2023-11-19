Я люблю Україну 2 сезон 5 випуск від 12.11.2023 дивитися онлайн

Дивіться у 5 випуску шоу Я люблю Україну 2 сезон: програма Я люблю Україну складається з семи раундів, в кожному з яких команди можуть заробити певну кількість балів. Протягом гри усі зароблені бали сумуються, але переможець визначиться лише у фінальному конкурсі, де рахунок може кардинально змінитися. У 4 випуску шоу Я люблю Україну за команду Юрія Ткача змагалися модель Вікторія Маремуха та бізнесмен Євген Таллер, а за команду Володимира Дантеса виступили шоумен Анатолій Анатоліч і акторка Наталка Денисенко. Дивіться онлайн шоу Я люблю Україну 2 сезон 5 випуск від 12.11.2023.