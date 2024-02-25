ПРОКЛЯТТЯ БЕҐХЕД та інші якісні горори, які не соромно дивитися

Ексклюзив 25 лютого 2024 20:53 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

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ПРОКЛЯТТЯ БЕҐХЕД та інші якісні горори, які не соромно дивитися
ПРОКЛЯТТЯ БЕҐХЕД та інші якісні горори, які не соромно дивитися
Adastra Cinema

Жанр “жахів” один з найбільш популярних та найбільш спірних у світі. Фільми-горори збирають мільярди доларів по світу, але вкрай рідко мають широке визнання серед критиків та глядачів.

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Але навіть у специфічних жанрах є великі хіти, які мають, так і глядацький, так і критичний успіх, та більш того, становляться класикою, яка є обов'язковою для перегляду. 

На честь виходу майбутнього хіта ПРОКЛЯТТЯ БЕҐХЕД на екрани, який є повнометражною версією культової короткометражки, визнаної на 30 міжнародних кінофестивалях, ми підібрали для вас інші преміальні горори, які не соромно дивитися та розповідати про них. 

ПРОКЛЯТТЯ БЕҐХЕД (2024 рік) 

Новий фільм від творців суперхітової діології “Воно” розповідає про юну Айріс (Фрея Аллан), яка отримує в спадок від батька будівлю колишнього паба та відкриває страшний секрет - у будівлі живе сутність, яку називають Беґхед. Вона дає можливість поговорити з мертвим, але лише 2 хвилини. Живі вважають, що можуть контролювати створіння, але за все доведеться платити свою ціну…

Режисером фільму став Альберто Корредор, який у 2017 році зняв оригінальний короткометражний фільм “Беґхед”. Тоді стрічка стала справжнім хітом на міжнародних фестивалях, а потім отримала культовий статус серед поціновувачів жанру. 

Головну роль у стрічці грає молода зірка Фрея Аллан, яка широко відома глядачам за головною роллю в екранізації фентезійної саги “Відьмак”. Зовсім скоро Аллан можна буде побачити у блокбастері “Королівство планети мавп”. 

Ключову роль у новому хорорі у британця Джеремі Ірвіна, який прославився у номінований на “Оскар” історичній драмі Стівена Спілберга  “Бойовий кінь”, хітовому мюзіклі “Мама Міа 2” та авантюрній стрічці “Клуб молодих мільрдерів”. Незабаром Ірвін з’явиться в продовженні іншого славетного хорора - “Повернення до Сайлет Гілл”. 

Також у стрічці задіяні Сафрон Берроуз (“Троя”, “Пограбування на Бейкер-Стріт”, шоу “Ти” та “Моцарт у джунглях”), Нед Денней (“Менді” шоу “Гострі картузи”) та зірка шоу “Бріджертони” Рубі Баркер.

“ВОНО” (2017 рік)

Визначний касовий та критичний успіх для тоді молодого режисера Енді Мускеті, який повернув на великі екрани кіно-версії бестселерів батька жахів - Стівена Кінга. 

Стрічка “Воно” та її продовження 2019 році зібрали більше 1 мільярда 200 мільйонів доларів у прокаті та стали одним з перших вірусних хітів у мережі. 

Екранізації чітко слідують літературному першоджерелу та дають глядачам можливість оцінити кардинально новий візуальний світ всесвіту Стівена Кінга. 

“ДЗВІНОК” (2002 рік)

Культова для нашої країни стрічка принесла нову хвилю популярності жанру, який на початку 2000-х переживав кризу. Американський рімейк культової японської класики став культурним феноменом та джерелом до нескінченних наслідувачів та навіть комедійних породій. 

Саме після успіхів “Дзвінка” та його продовження на Заході почали більш активніше вивчати японську культуру та активніше робити свої версії популярних у Країні Вранішнього Сонця сюжети. 

ПАСТКА (2017 рік)

Найбільш визнаний на даний момент фільм у нашому списку. Рідкий приклад жанрового кіно, яке отримало загальне визнання кіноматографічної спілки та критиків. Автор сценарі. та режисер вже класичної стрічки “Пастка” Джордан Піл був дебютантом у великому кіно та мав славу коміка. Але після виходу дебютника він отримав премії Британської та Американської кіноакадемій, назавжди змінив стандарти жанру та перетворився в одного з найбільш впливових митців сучасного Голівуду. 

ПИЛА Х

Продовження культової серії, яка має величезну фанатську базу в Україні та по світу. Легендарна франшиза, яка заробила майже мільярд доларів не втрачає своєї актуальності та вже встигла пережити кілька хвиль критичного та глядацького успіху. 

Стрічки, тон яких змінювався від філософського трилеру до експлуатаційного кіно, повернулася до основ. Пила Х - це кіно про цінність життя та чесність та викривлення почуття справедливості від головного героя - Конструктора, у виконанні Тобіна Белла, який досі викликає співучасть у глядачів. 

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