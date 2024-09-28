ДНК. Свої 4 сезон: Кондитер з Луганщини два роки шукає рідню

29 вересня о 22:00 в етері каналу СТБ у проєкті «ДНК. Свої», ведучою якого є Тетяна Висоцька, українці побачать продовження історії пошуків біологічної родини переселенця з Рубіжного – кондитера Олега Свілогузова.

Два роки тому чоловік вже був гостем студії проєкту «ДНК. Свої» , де його історія отримала назву «Кондитер з Рубіжного». Чи зможе команда цього разу допомогти головному герою?

З початком великої війни Олег живе на Франківщині. Він втратив рідну домівку та прийомних батьків, з якими був дуже близький, і ледь не загинув сам, отримавши важкі поранення внаслідок ворожого обстрілу. Півтора роки тому, мешкаючи в прихистку, чоловік розшукував у нашій студії своїх рятівників, а також загублений під час евакуації молитвослов матері. Як виявилося, у тій маленькій книжечці його прийомна мати записала ім’я біологічної матері, яка, за словами рідних, залишила Олега в пологовому будинку. Чоловік зізнався, що знав про своє усиновлення довгі роки, але наважився шукати рідних тільки після того, як втратив усіх своїх близьких.

Я – людина, яка залишилася у світі одна, втратила батьків. Звісно, я хотів хоча б дізнатися долю своїх біологічних рідних. Я б хотів пізнати свій родовід, дізнатися, хто мої біологічні батьки, чи є брати та сестри, – наголосив Олег.

Якими будуть результати пошуків родини Олега, на які він чекав стільки років? Ким йому доводяться дві жінки з різних куточків країни, які також приїдуть до студії та невже біологічна мати все життя вважала його мертвим? І що покаже доленосний тест ДНК?

Дивіться вже цієї неділі, 29 вересня, о 22:00 у пʼятому випуску проєкту «ДНК. Свої» на телеканалі СТБ.