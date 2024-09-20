ДНК. Свої 4 сезон: шукала брата, а знайшла цілу родину?

20 вересня 2024 14:10 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

Усі статті автора...

ДНК. Свої 4 сезон: шукала брата, а знайшла цілу родину?
ДНК. Свої 4 сезон: шукала брата, а знайшла цілу родину?
Пресслужба каналу СТБ

Телеканал СТБ реалізує важливу соціальну місію – шукає зниклих через війну українців та допомагає повернути додому своїх.

Читайте такожAlekseev поділився списком улюблених локацій в Одесі
Відбувається це завдяки команді проєкту «ДНК. Свої», яка береться за надскладні та заплутані пошуки, часто пов’язані з ризиком для життя. У недільному випуску глядачі побачили історію дівчини з Костянтинівки яка звернулася на проєкт із запитом допомогти відшукати брати, з якими давно втрачено звʼязок,  проте журналісти проєкту  знайшли ці родину. 

На проєкт «ДНК. Свої» звернулася 26 річна Юлія з Костянтинівки. Жінка через повномасштабне вторгнення тимчасово проживає у Чехії разом з 9-річною донькою Ангеліною. Вже майже 20 років героїня чекає на зустріч з біологічною родиною, бо нічого не знає про власне коріння. А прийомна матір Юлії, хоч і любляча, та відмовляється розказувати будь-що про її біологічних батьків.

Також героїня попросила журналістів розшукати хлопця, з яким колись у дитбудинку тісно здружилася. Навіть більше – героїня підозрює, що саме він може бути її рідним братом.

Минулого тижня глядачі проєкту «ДНК. Свої» побачили щасливу зустріч Юлії з хлопцем з її дитячих спогадів. Ним виявився 26-річний Олександр, який виховувався у краматорському ДБ «Антошка»: «Я не думав, що мене хтось буде шукати і що я взагалі комусь потрібен. Я не знаю свого батька. А доля могла скластися по-різному. Ми можемо бути рідними»,– розповів чоловік.

Читайте такожБудиночок на щастя 6 сезон: стало відомо, хто зіграє нову головну роль в серіалі
У студії Олександр розповів, як непросто склалося його життя. Він пригадав, як Юлію всиновили, а його, на прохання матері, забрав рідний дядько, у віруючу родину. Там, попри це, були і побиття і обмеження, тому згодом Сашко втік на вулицю. Однак він зміг звестися на ноги і був би радий, щоб Юля виявилася його сестрою.

Ведуча проєкту Тетяна Висоцька повідомила результати тесту ДНК, вони виявилися неочікуваними: «Тест ДНК показав 0%. Попри це не губіться, будь-ласка, ви у будь-якому разі знайшли одне одного і будете спілкуватися».

Та на цьому робота пошуковиків проєкту аж ніяк не зупинилася. Фахівцям вдалося вийти на ймовірного двоюрідного діда Юлії, він живе у Краматорську.

74-річний Володимир Фесенко розповів, що його рідний брат Віктор дійсно мав онуку, теж на ім’я Юлія, яку з дитбудинку усиновили до Італії. Чоловік розповів, що до сиротинця дівчинку віддала старенька прабабуся, яка не змогла виховувати дівчинку, бо матір Юлії та батько вели асоціальний спосіб життя: «Я вдома любив грати на баяні, а вона танцювала тут. Прабабуся хотіла забрати її з дитбудинку та не встигла, її всиновили», – розповів ймовірний родич Юлії.

За станом здоров’я до студії Володимир приїхати не зміг та все ж вийшов на відеозв’язок. Чоловік розповів, що у родині була ще одна дитина – старша сестра Христина, з якою він тримає зв’язок й досі.

Її журналісти проєкту також запросили на зйомку. Дівчина, соромлячись вчинку рідної матері, відмовилася вийти у студію і говорила з ймовірною сестрою з таємної кімнати. Юлію це неабияк образило, як і виправдання Христиною материних вчинків: «Сестра моя старша і вона могла постратися, шукаючи мене. Якщо я їм не потрібна – то в мене є справжня сім’я. І мені просто потрібно було знати правду», – наголосила Юлія.

Читайте такожЛеся Нікітюк розповіла, як правильно дякувати нашим воїнам
Христина розповіла, що всі ці роки підтримувала з матір’ю добрі стосунки і вважає, що вона сама має поговорити з Юлією про свій вчинок. Більше того – жінка повідомила, що у їхній родині є ще й молодший брат Микола.

Команда проєкту запросила 25-річного Миколу у студію. Чоловік переконаний, що Юлія дійсно його рідна сестра. Він розповів, що історія Юлі близька його серцю, бо його теж виховувала бабуся за батьківською лінією, а матері він не знав зовсім та й зараз не спілкується з нею.

У студії Тетяна Висоцька відкрила останній конверт ДНК. То ж ким виявляться Юлія, Христина та Микола – рідними по крові чи чужими, просто з’єднаними схожими життєвими обставинами?

«Цього сезону буде чимало історій, схожих на пошук рідних Юлії з Костянтинівки. Це ті Свої, яких знайти під час війни стало важливо. Хай як помилилися, зневажили колись, діти повертаються по свою кров попри все», – наголосила Тетяна Висоцька.

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

СТБ телешоу ДНК ДНК. Свої телешоу 2024 ДНК. Свої 4 сезон

Матеріали на тему

ДНК. Свої 4 сезон: війна, зрада чи втеча? Історія жінки, яка покинула родину заради невідомого
Анонси на ТВ

ДНК. Свої 4 сезон: війна, зрада чи втеча? Історія жінки, яка покинула родину заради невідомого
«Трансформери: Початок»:  зіркова прем'єра анімаційного фільму у Києві
Події

«Трансформери: Початок»:  зіркова прем'єра анімаційного фільму у Києві
Олександр Рудинський розповів, що іноземні актори запитують про війну та як реагують на трагічні історії
Новини

Олександр Рудинський розповів, що іноземні актори запитують про війну та як реагують на трагічні історії
Дар’я Петрожицька розсекретила дату весілля
Новини

Дар’я Петрожицька розсекретила дату весілля
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

МастерШеф 14 сезон: дивитися 4 випуск онлайн від 14.09.2024

МастерШеф 14 сезон: дивитися 4 випуск онлайн від 14.09.2024
Неймовірні дуети: дивитися 4 випуск онлайн від 11.09.2024

Неймовірні дуети: дивитися 4 випуск онлайн від 11.09.2024
єПитання 3 сезон: дивитися 3 випуск онлайн від 09.09.2024

єПитання 3 сезон: дивитися 3 випуск онлайн від 09.09.2024
Поле 2 сезон: дивитися 1 випуск онлайн від 10.09.2024

Поле 2 сезон: дивитися 1 випуск онлайн від 10.09.2024

Популярне відео

МастерШеф 14 сезон: дивитися 3 випуск онлайн від 07.09.2024

МастерШеф 14 сезон: дивитися 3 випуск онлайн від 07.09.2024
МастерШеф 14 сезон: дивитися 4 випуск онлайн від 14.09.2024

МастерШеф 14 сезон: дивитися 4 випуск онлайн від 14.09.2024
Неймовірні дуети: дивитися 4 випуск онлайн від 11.09.2024

Неймовірні дуети: дивитися 4 випуск онлайн від 11.09.2024
Неймовірні дуети: дивитися 3 випуск онлайн від 04.09.2024

Неймовірні дуети: дивитися 3 випуск онлайн від 04.09.2024
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK