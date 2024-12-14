МастерШеф 14 сезон 16 випуск від 14.12.2024 дивитися онлайн

14 грудня 2024 18:30 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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МастерШеф 14 сезон 16 випуск від 14.12.2024 дивитися онлайн
МастерШеф 14 сезон: дивитися 16 випуск онлайн від 14.12.2024
instagram.com/masterchefstb

14.12.2024 на СТБ і на сайті TV.UA в етер вийшов 16 випуск 14 сезону шоу МастерШеф. 16 випуск проєкту МастерШеф 14 сезон від 14.12.2024 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 16 випуску проєкту МастерШеф 14 сезон: найкращі кулінари-аматори сезону все ближче до омріяного фіналу! Тиждень для учасників розпочнеться з надскладного випробування та найсильніших суперників за всі сезони проєкту – Ольги Мартиновської та Володимира Ярославського! Ба більше, на кону стоятиме шеф-ніж та отримання кітеля! У кожному випробуванні буде два раунди, в яких змагатимуться один із суддів та аматори. Судді, які не готуватимуть, куштуватимуть страви та обиратимуть найкращу. Чи зможуть аматори перевершити досвідчених шеф-кухарів? Дивіться онлайн МастерШеф 14 сезон 16 випуск від 14.12.2024.

16 випуск шоу МастерШеф 14 сезон дивіться онлайн 22 грудня на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски шоу МастерШеф дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

 

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