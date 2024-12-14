МастерШеф 14 сезон 16 випуск від 14.12.2024 дивитися онлайн
14 грудня 2024 18:30
Юлія Туренко
МастерШеф 14 сезон: дивитися 16 випуск онлайн від 14.12.2024
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14.12.2024 на СТБ і на сайті TV.UA в етер вийшов 16 випуск 14 сезону шоу МастерШеф. 16 випуск проєкту МастерШеф 14 сезон від 14.12.2024 дивіться онлайн на сайті TV.UA.
Дивіться у 16 випуску проєкту МастерШеф
14 сезон: найкращі кулінари-аматори сезону все ближче до омріяного фіналу! Тиждень для учасників розпочнеться з надскладного випробування та найсильніших суперників за всі сезони проєкту – Ольги Мартиновської та Володимира Ярославського! Ба більше, на кону стоятиме шеф-ніж та отримання кітеля! У кожному випробуванні буде два раунди, в яких змагатимуться один із суддів та аматори. Судді, які не готуватимуть, куштуватимуть страви та обиратимуть найкращу. Чи зможуть аматори перевершити досвідчених шеф-кухарів? Дивіться онлайн МастерШеф 14 сезон 16 випуск від 14.12.2024.
16 випуск шоу МастерШеф 14 сезон дивіться онлайн 22 грудня на нашому сайті TV.UA.
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