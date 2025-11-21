Холостяк 14 сезон 5 випуск: хто покинув шоу 14.11.2025

14.11.2025 на телеканалі СТБ в етер вийшов 5 випуск романтичного проєкту Холостяк 14 сезон. Хто покинув шоу Холостяк 14 сезон у 5 випуску від 14.11.2025 – читайте на нашому сайті TV.UA.

Діана Зотова

Сьогодні проєкт покинули двоє учасниць. Одразу по приїзду в Карпати, Тарас вирішив поговорити з Діаною. У Холостяка до неї назбиралося чимало запитань. Дівчина зізналася, що у неї досі є почуття до колишнього. Тарас запідозрив, що коли він відпустив дівчину з проєкту на роботу, саме тоді вона могла бачитися з колишнім. Не довго думаючи, Тарас попрощався з учасницею.

Учасниця шоу Холостяк 14 сезон – Діана Зотова / instagram.com/holostyakstb

Під час Церемонії троянд розпочалася сильна злива. Тому Тарас Цимбалюк відразу сказав, що додому сьогодні поїде Яна. Холостяк зізнався, що між ними тільки дружній вайб, а хоча б якоїсь романтики він не відчуває.

Яна Андрієнко

Учасниця шоу Холостяк 14 сезон – Яна Андрієнко / instagram.com/holostyakstb

Усі випуски шоу Холостяк дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.