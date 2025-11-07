Холостяк 14 сезон 4 випуск від 07.11.2025 дивитися онлайн

7 листопада 2025
Холостяк 14 сезон 4 випуск від 07.11.2025 дивитися онлайн
Холостяк 14 сезон: дивитися 4 випуск онлайн від 07.11.2025
07.11.2025 на СТБ і на сайті TV.UA в етер вийшов 4 випуск 14 сезону романтичного шоу Холостяк. 4 випуск проєкту Холостяк 14 сезон від 07.11.2025 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Дивіться у 4 випуску проєкту Холостяк: Зірки завжди здаються  особливими. Вони світяться, захоплюють, притягують. Але не кожна зірка – твоя. Цього тижня Тарас Цимбалюк запросить одну з дівчат на побачення аби зрозуміти, чи поруч з ним саме та людина, з якою хочеться разом дивитись на зірки. Дивіться онлайн Холостяк 14 сезон 4 випуск від 07.11.2025.

4 випуск проєкту Холостяк 14 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

