Холостяк 14 сезон 3 випуск від 31.10.2025 дивитися онлайн
31 жовтня 2025 18:30
Юлія Туренко
Холостяк 14 сезон: дивитися 3 випуск онлайн від 31.10.2025
Пресслужба каналу СТБ
31.10.2025 на СТБ і на сайті TV.UA в етер вийшов 3 випуск 14 сезону романтичного шоу Холостяк. 3 випуск проєкту Холостяк 14 сезон від 31.10.2025 дивіться онлайн на сайті TV.UA.
Дивіться у 3 випуску проєкту Холостяк
: на романтичному реаліті відбудуться перші побачення сезону. І на першому з них Холостяк запросить дівчат у свій світ. Тарас Цибалюк часто підкреслює: «У мене непроста професія. Моє амплуа передбачає часту присутність інтимних сцен, поцілунків, відвертості». Він наголошує: дівчина поруч має бути готова до такої реальності. Не лише словами – а справжнім прийняттям. Цим побаченням він хоче зрозуміти, хто з дівчат справді може прийняти його професію такою, яка вона є. Дивіться онлайн Холостяк 14 сезон 3 випуск від 31.10.2025.
3 випуск проєкту Холостяк 14 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.
Усі випуски шоу Холостяк дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.