Холостяк 14 сезон: учасниці шоу, яких вибрав Тарас Цимбалюк, – перша Церемонія троянд

Біографія і фото учасниць шоу Холостяк 14 сезон. Як пройшла перша Церемонія троянд? Хто став учасницею проєкту? Кого вибрав Тарас Цимбалюк?

Анастасія Половинкіна

Учасниця шоу Холостяк 14 сезон – Анастасія Половинкіна

Місто: Київ

Вік: 30

Менеджерка по роботі з розробниками в Агенції регіонального розвитку Київської області. Настя працює у сфері мілітарі, займається військовою амуніцією та зброєю. Але за цією серйозною діяльністю – дівчина, яка постійно втрапляє в курйозні ситуації в особистому житті. Колись через незнання законів в іншій країні Настя опинилась за ґратами на 10 діб. А за кілька днів до кастингу в проєкт «Холостяк» примудрилася вибити 4 зуби, вигулюючи собаку.

Яна Андрієнко

Учасниця шоу Холостяк 14 сезон – Яна Андрієнко

Місто: Київ

Вік: 29

Яна викладає алгебру та геометрію в столичній гімназії та є заступницею директора з навчально-виховної роботи. Поза роботою відвідує заняття з танців та боксу. Гімназія, де викладає Яна, знаходиться недалеко від будинку Тараса. Звісно, вона неодноразово його бачила, але через повагу до особистого простору ніколи не дозволяла собі small-talk. Цікаво, що саме учні Яни спонукали її надіслати анкету на участь у проєкті – і тепер вони її найбільша підтримка та фан-група

Софія Шамія

Учасниця шоу Холостяк 14 сезон – Софія Шамія

Місто: Київ

Вік: 20 років

Софія – Міс Україна-2023, студентка. Увійшла в ТОП-40 найкрасивіших жінок планети на конкурсі краси «Міс Світу» і здобула там перемогу за найкращий благодійний проєкт Європи, через призму якого показала щемливі історії дітей, життя яких зруйнувала війна.

Валерія Жуковська

Учасниця шоу Холостяк 14 сезон – Валерія Жуковська

Місто: Миколаїв / Кельн

Вік: 28

Професійна вершниця, майстриня спорту з виїздки, тренерка. Експертка з підбору та продажу спортивних коней. З дитинства справа життя Валерії – кінний спорт. У ньому вона з 12 років. Її дисципліна – виїздка, яка є уособленням танців з конем. За роки професійної кар’єри Валерія здобула звання майстрині спорту України, шість років була членкинею національної збірної, вигравала у численних змаганнях національного та міжнародного рівнів.

Юлія Артюх

Учасниця шоу Холостяк 14 сезон – Юлія Артюх

Місто: Одеса

Вік: 27

Менеджерка з логістики. Юля вже намагалася створити щасливу родину, вийшовши заміж. Народила синочка Павла під час війни. Йому зараз 3 роки – і все його життя минає під звуки тривог. Зрада чоловіка зруйнувала її сім’ю, про яку вона так мріяла. Після болісного розлучення і роботи з психологом вона знову почала вірити в любов.

Вікторія Крилас

Учасниця шоу Холостяк 14 сезон – Вікторія Крилас

Місто: Житомир / Київ

Вік: 25

Фотомодель, знімається для українських брендів.

Вікторія має яскраву зовнішність та впевненість. Каже, що в буденному житті її часто порівнюють з Мерилін Монро. Але за цим образом – історія болючого досвіду.

У 18 років Вікторія потрапила в токсичні стосунки. Старший за неї чоловік, красиві обіцянки, повне занурення в почуття – і поступова втрата себе. Було все: ревнощі, маніпуляції, емоційне виснаження, відмова від рідних та друзів. Вона вірила в любов, але лишилась наодинці – зраджена та з фізичним болем після складної операції.

Оксана Шанюк

Учасниця шоу Холостяк 14 сезон – Оксана Шанюк

Місто: Київ

Вік: 30

Оксана - лікарка-косметологиня. Вона вважає себе уособленням справжньої української жінки. Дівчина красива, стильна і щодня допомагає іншим жінкам відчувати себе так само, працюючи косметологинею. Може розплакатись, коли говорить про любов – до рідних, до свого покликання чи про те, що болить. Знімає емоційну напругу заняттями боксу та верховою їздою.

Дарʼя Романець

Учасниця шоу Холостяк 14 сезон – Дарʼя Романець

Місто: Дніпро

Вік: 28

Власниця весільної агенції, фотографка.

Дівчина, яка зростала на казках «Дісней», одного дня втілила свою мрію: організувала власне весілля в стилі мультфільму «Принцеса-Лебідь». Разом з чоловіком, під час карантину, Дар’я успішно трансформувала свій бізнес – з фотостудій у мінівесільні простори. Так знайшла справу свого життя. Чоловік повністю підтримував дружину і навіть взяв її прізвище. Але сімейне щастя виявилось нетривалим. Під час повномасштабної війни вони розлучились.

Надія Авраменко

Учасниця шоу Холостяк 14 сезон – Надія Авраменко

Місто: Київ

Вік: 28

Власниця салону краси.

Надія має власний бізнес, велику команду працівників та амбітні плани на масштабування. Вона зробила себе сама, щоб бути тією, ким є зараз. Колись паралельно з навчанням працювала на різних роботах, щоб заробити кошти для проходження своїх перших перукарських курсів. Вже під час повномасштабної війни на останні збереження відкрила салон краси.

Ірина Кулешина

Учасниця шоу Холостяк 14 сезон – Ірина Кулешина

Місто: Кривий Ріг / Київ

Вік: 30

Ірина – амбітна й цілеспрямована дівчина, яка понад 6 років розвиває власний бренд купальників. Завжди прагнула бути в центрі уваги, тому після школи вирушила підкорювати столицю. В її житті були і залежні стосунки, і зради. Сьогодні цей досвід, а також фінансова незалежність, надають Ірині сил більше не поступатися власними принципами на шляху до свого щастя.

Ольга Дзундза

Учасниця шоу Холостяк 14 сезон – Ольга Дзундза

Місто: Харків / Івано-Франківськ

Вік: 38

Фітнес-тренерка, майстриня спорту з легкої атлетики по стрибках у висоту.

Все дитинство Ольги минуло на спортивних майданчиках, адже її батько – заслужений тренер України з легкої атлетики. Брат також має титул – майстер спорту з регбі. Спорт виховав з неї сильну та цілісну жінку, яка без страху зустріне будь-які випробування. А також привчив до здорового харчування – вдома Ольга любить вигадувати прості та цікаві рецепти.

Розлучена. Була разом з чоловіком 20 років. Виховує двох дітей: 15-річного сина та 10-річну доньку. І вважає свій життєвий досвід перевагою над іншими героїнями проєкту.

Надін Головчук

Учасниця шоу Холостяк 14 сезон – Надін Головчук

Місто: Хмельницький

Вік: 26

Надін – оотомодель, відео-кріейторка. Дівчина за своїм яскравим зовнішнім образом приховує глибоку й непросту історію особистої трансформації. Вона багато працювала над собою, над прийняттям свого тіла, своєї сексуальності. Сьогодні вона інша: відкрита, впевнена, сильна. Займається активними видами спорту: біг, сквош, кікбоксинг, волейбол.

Юлія Коренюк

Учасниця шоу Холостяк 14 сезон – Юлія Коренюк

Місто: Одеса

Вік: 35

Юлія – успішна fashion-фотографка з понад 10-річним досвідом. Хоча за освітою юристка, вона швидко зрозуміла, що її покликання – творчість. Сьогодні Юля працює на найпрестижніших подіях модної індустрії: від Парижа до Канн. Свої знання передає учням як викладачка. Тримати активний ритм життя їй допомагає спорт.

Ірина Пономаренко

Учасниця шоу Холостяк 14 сезон – Ірина Пономаренко

Місто: Донецьк / Хмельницький

Вік: 26

Модель.

Ірина довіряє всесвіту і завжди бачить прекрасне навколо себе. Така філософія простежується в усьому: роботі, стосунках, щоденних рішеннях. Своїм талантом вважає здатність тримати внутрішній баланс та рівновагу в найрізноманітніших ситуаціях. Цю дівчину невдачами не вибити з сідла.

Ніколєтта Бірюкова

Учасниця шоу Холостяк 14 сезон – Ніколєтта Бірюкова

Місто: Рівне

Вік: 29

Менеджерка в сімейній туристичній компанії.

Ніколєтта працює понад 10 років у сімейному туристичному бізнесі з 30-річною історією. Її тато сподівається, що саме вона продовжить сімейну справу. Проте після початку повномасштабного вторгнення Ніколєтта ухвалила рішення вийти з бізнесу. Та одного дня в агенцію звернулись донька і мама, які вимушено залишили рідний Херсон. Донька віддала останні гроші, щоб подарувати мамі мрію жити життя, бо завтра може й не настати. Ця зустріч змусила Ніколєтту переглянути своє рішення і стала однією з причин залишитися у справі, щоб допомагати людям отримувати позитивні емоції.

Діана Зотова

Учасниця шоу Холостяк 14 сезон – Діана Зотова

Місто: Миколаїв

Вік: 24 роки

Діана – професійна модель. Відмінниця по життю. В школі неодноразово вигравала змагання з бігу та стрільби. Була кандидаткою в майстрині спорту з художньої гімнастики та входила до олімпійського резерву України. Чемпіонка України зі спортивно-бальних танців.

Сьогодні Діана співпрацює з відомими світовими брендами, а також розвиває власний бренд одягу разом із мамою та сестрою. Вона – одна з п’яти дітей у багатодітній родині, яких виховувала лише мама. Саме завдяки ініціативі Діани та її братів і сестер маму було відзначено орденом «Мати-героїня», який вона отримала з рук Президента України.