Холостяк 14 сезон: учасниці шоу, яких вибрав Тарас Цимбалюк, – перша Церемонія троянд
Біографія і фото учасниць шоу Холостяк 14 сезон. Як пройшла перша Церемонія троянд? Хто став учасницею проєкту? Кого вибрав Тарас Цимбалюк?
Анастасія Половинкіна
Місто: Київ
Вік: 30
Менеджерка по роботі з розробниками в Агенції регіонального розвитку Київської області. Настя працює у сфері мілітарі, займається військовою амуніцією та зброєю. Але за цією серйозною діяльністю – дівчина, яка постійно втрапляє в курйозні ситуації в особистому житті. Колись через незнання законів в іншій країні Настя опинилась за ґратами на 10 діб. А за кілька днів до кастингу в проєкт «Холостяк» примудрилася вибити 4 зуби, вигулюючи собаку.
Яна Андрієнко
Місто: Київ
Вік: 29
Яна викладає алгебру та геометрію в столичній гімназії та є заступницею директора з навчально-виховної роботи. Поза роботою відвідує заняття з танців та боксу. Гімназія, де викладає Яна, знаходиться недалеко від будинку Тараса. Звісно, вона неодноразово його бачила, але через повагу до особистого простору ніколи не дозволяла собі small-talk. Цікаво, що саме учні Яни спонукали її надіслати анкету на участь у проєкті – і тепер вони її найбільша підтримка та фан-група
Софія Шамія
Місто: Київ
Вік: 20 років
Софія – Міс Україна-2023, студентка. Увійшла в ТОП-40 найкрасивіших жінок планети на конкурсі краси «Міс Світу» і здобула там перемогу за найкращий благодійний проєкт Європи, через призму якого показала щемливі історії дітей, життя яких зруйнувала війна.
Валерія Жуковська
Місто: Миколаїв / Кельн
Вік: 28
Професійна вершниця, майстриня спорту з виїздки, тренерка. Експертка з підбору та продажу спортивних коней. З дитинства справа життя Валерії – кінний спорт. У ньому вона з 12 років. Її дисципліна – виїздка, яка є уособленням танців з конем. За роки професійної кар’єри Валерія здобула звання майстрині спорту України, шість років була членкинею національної збірної, вигравала у численних змаганнях національного та міжнародного рівнів.
Юлія Артюх
Місто: Одеса
Вік: 27
Менеджерка з логістики. Юля вже намагалася створити щасливу родину, вийшовши заміж. Народила синочка Павла під час війни. Йому зараз 3 роки – і все його життя минає під звуки тривог. Зрада чоловіка зруйнувала її сім’ю, про яку вона так мріяла. Після болісного розлучення і роботи з психологом вона знову почала вірити в любов.
Вікторія Крилас
Місто: Житомир / Київ
Вік: 25
Фотомодель, знімається для українських брендів.
Вікторія має яскраву зовнішність та впевненість. Каже, що в буденному житті її часто порівнюють з Мерилін Монро. Але за цим образом – історія болючого досвіду.
У 18 років Вікторія потрапила в токсичні стосунки. Старший за неї чоловік, красиві обіцянки, повне занурення в почуття – і поступова втрата себе. Було все: ревнощі, маніпуляції, емоційне виснаження, відмова від рідних та друзів. Вона вірила в любов, але лишилась наодинці – зраджена та з фізичним болем після складної операції.
Оксана Шанюк
Місто: Київ
Вік: 30
Оксана - лікарка-косметологиня. Вона вважає себе уособленням справжньої української жінки. Дівчина красива, стильна і щодня допомагає іншим жінкам відчувати себе так само, працюючи косметологинею. Може розплакатись, коли говорить про любов – до рідних, до свого покликання чи про те, що болить. Знімає емоційну напругу заняттями боксу та верховою їздою.
Дарʼя Романець
Місто: Дніпро
Вік: 28
Власниця весільної агенції, фотографка.
Дівчина, яка зростала на казках «Дісней», одного дня втілила свою мрію: організувала власне весілля в стилі мультфільму «Принцеса-Лебідь». Разом з чоловіком, під час карантину, Дар’я успішно трансформувала свій бізнес – з фотостудій у мінівесільні простори. Так знайшла справу свого життя. Чоловік повністю підтримував дружину і навіть взяв її прізвище. Але сімейне щастя виявилось нетривалим. Під час повномасштабної війни вони розлучились.
Надія Авраменко
Місто: Київ
Вік: 28
Власниця салону краси.
Надія має власний бізнес, велику команду працівників та амбітні плани на масштабування. Вона зробила себе сама, щоб бути тією, ким є зараз. Колись паралельно з навчанням працювала на різних роботах, щоб заробити кошти для проходження своїх перших перукарських курсів. Вже під час повномасштабної війни на останні збереження відкрила салон краси.
Ірина Кулешина
Місто: Кривий Ріг / Київ
Вік: 30
Ірина – амбітна й цілеспрямована дівчина, яка понад 6 років розвиває власний бренд купальників. Завжди прагнула бути в центрі уваги, тому після школи вирушила підкорювати столицю. В її житті були і залежні стосунки, і зради. Сьогодні цей досвід, а також фінансова незалежність, надають Ірині сил більше не поступатися власними принципами на шляху до свого щастя.
Ольга Дзундза
Місто: Харків / Івано-Франківськ
Вік: 38
Фітнес-тренерка, майстриня спорту з легкої атлетики по стрибках у висоту.
Все дитинство Ольги минуло на спортивних майданчиках, адже її батько – заслужений тренер України з легкої атлетики. Брат також має титул – майстер спорту з регбі. Спорт виховав з неї сильну та цілісну жінку, яка без страху зустріне будь-які випробування. А також привчив до здорового харчування – вдома Ольга любить вигадувати прості та цікаві рецепти.
Розлучена. Була разом з чоловіком 20 років. Виховує двох дітей: 15-річного сина та 10-річну доньку. І вважає свій життєвий досвід перевагою над іншими героїнями проєкту.
Надін Головчук
Місто: Хмельницький
Вік: 26
Надін – оотомодель, відео-кріейторка. Дівчина за своїм яскравим зовнішнім образом приховує глибоку й непросту історію особистої трансформації. Вона багато працювала над собою, над прийняттям свого тіла, своєї сексуальності. Сьогодні вона інша: відкрита, впевнена, сильна. Займається активними видами спорту: біг, сквош, кікбоксинг, волейбол.
Юлія Коренюк
Місто: Одеса
Вік: 35
Юлія – успішна fashion-фотографка з понад 10-річним досвідом. Хоча за освітою юристка, вона швидко зрозуміла, що її покликання – творчість. Сьогодні Юля працює на найпрестижніших подіях модної індустрії: від Парижа до Канн. Свої знання передає учням як викладачка. Тримати активний ритм життя їй допомагає спорт.
Ірина Пономаренко
Місто: Донецьк / Хмельницький
Вік: 26
Модель.
Ірина довіряє всесвіту і завжди бачить прекрасне навколо себе. Така філософія простежується в усьому: роботі, стосунках, щоденних рішеннях. Своїм талантом вважає здатність тримати внутрішній баланс та рівновагу в найрізноманітніших ситуаціях. Цю дівчину невдачами не вибити з сідла.
Ніколєтта Бірюкова
Місто: Рівне
Вік: 29
Менеджерка в сімейній туристичній компанії.
Ніколєтта працює понад 10 років у сімейному туристичному бізнесі з 30-річною історією. Її тато сподівається, що саме вона продовжить сімейну справу. Проте після початку повномасштабного вторгнення Ніколєтта ухвалила рішення вийти з бізнесу. Та одного дня в агенцію звернулись донька і мама, які вимушено залишили рідний Херсон. Донька віддала останні гроші, щоб подарувати мамі мрію жити життя, бо завтра може й не настати. Ця зустріч змусила Ніколєтту переглянути своє рішення і стала однією з причин залишитися у справі, щоб допомагати людям отримувати позитивні емоції.
Діана Зотова
Місто: Миколаїв
Вік: 24 роки
Діана – професійна модель. Відмінниця по життю. В школі неодноразово вигравала змагання з бігу та стрільби. Була кандидаткою в майстрині спорту з художньої гімнастики та входила до олімпійського резерву України. Чемпіонка України зі спортивно-бальних танців.
Сьогодні Діана співпрацює з відомими світовими брендами, а також розвиває власний бренд одягу разом із мамою та сестрою. Вона – одна з п’яти дітей у багатодітній родині, яких виховувала лише мама. Саме завдяки ініціативі Діани та її братів і сестер маму було відзначено орденом «Мати-героїня», який вона отримала з рук Президента України.