Холостяк 14 сезон 2 випуск від 24.10.2025 дивитися онлайн

24 жовтня 2025 19:00 Юлія Туренко
Холостяк 14 сезон: дивитися 2 випуск онлайн від 24.10.2025
24.10.2025 на СТБ і на сайті TV.UA в етер вийшов 2 випуск 14 сезону романтичного шоу Холостяк. 2 випуск проєкту Холостяк 14 сезон від 24.10.2025 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Дивіться у 2 випуску проєкту Холостяк : у цьому випуску – продовження Першої вечірки проєкту. З ким з дівчат Тарас був знайомий раніше і чи буде він готовий дати їй другий шанс? Хто з героїнь піде на хистрість і влаштує перше побачення прямо під час Першої вечірки? І головний вибір - кому Холостяк вручить троянди під час Церемонії і чи усі дівчата будуть готові їх прийняти? Дивіться онлайн Холостяк 14 сезон 2 випуск від 24.10.2025.

2 випуск проєкту Холостяк 14 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски шоу Холостяк дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

