Холостяк 14 сезон 1 випуск від 17.10.2025 дивитися онлайн

Пресслужба каналу СТБ

17.10.2025 на СТБ і на сайті TV.UA в етер вийшов 1 випуск 14 сезону романтичного шоу Холостяк. 1 випуск проєкту Холостяк 14 сезон від 17.10.2025 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Дивіться у 1 випуску проєкту Холостяк: найромантичніше реаліті країни розпочинає нову історію. Головний Холостяк країни – Тарас Цимбалюк, найбажаніший актор країни, зірка улюблених серіалів «Спіймати Кайдаша», «Кава з кардамоном», «Кріпосна», «Кохання та полум’я». Його ролі стають культовими і підкорюють Netflix. Він сказав сотні слів кохання у кіно. Але цієї осені він вперше не гратиме почуття на екрані. Тепер він шукає ту єдину, якій освідчиться в реальному житті.

Цьогоріч Перша вечірка відбудеться у стилістиці кінофестивалю – з червоною доріжкою, яскравими вогнями і справжньою атмосферою Голлівуду. Вхід для учасниць – червоний хідник, огороджений стрічками, у залі – велика хлопавка й столики у формі котушок для кіноплівки.

Холостяк зустріне дівчат у білому смокінгу, а вони – у вишуканих сукнях, більшість з яких створили спеціально для цього вечора стилісти проєкту. Дивіться онлайн Холостяк 14 сезон 1 випуск від 17.10.2025.

1 випуск проєкту Холостяк 14 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

