Холостяк 14 сезон 3 випуск: хто покинув шоу 31.10.2025
31.10.2025 на телеканалі СТБ в етер вийшов 3 випуск романтичного проєкту Холостяк 14 сезон. Хто покинув шоу Холостяк 14 сезон у 3 випуску від 1.10.2025 – читайте на нашому сайті TV.UA.
Софія Шамія
На Церемонії троянд на особисту розмову Тарас покликав Ніколєтту. Але на відміну від першої зустрічі, діалог сьогодні між ними не клеївся. Тому Холостяк не дав дівчині троянду.
Ніколєтта Бірюкова
Троянду від Тараса Цимбалюка також не отримала і Вікторія. Холостяк відмітив, що вони різні. Крім того, від відмітив, що у словах дівчини – певний дисонанс. Тараса це насторожило. Тому дівчина покинула проєкт.
Вікторія Крилас
