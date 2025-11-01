Холостяк 14 сезон 3 випуск: хто покинув шоу 31.10.2025

1 листопада 2025 11:01 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

Холостяк 14 сезон 3 випуск: хто покинув шоу 31.10.2025
Холостяк 14 сезон: хто залишив проєкт у 3 випуску від 31.10.2025
31.10.2025 на телеканалі СТБ в етер вийшов 3 випуск романтичного проєкту Холостяк 14 сезон. Хто покинув шоу Холостяк 14 сезон у 3 випуску від 1.10.2025 – читайте на нашому сайті TV.UA.

Сьогодні проєкт покинули троє учасниць. На початку Церемонії троянд Тарас помітив, що одна учасниця проєкту відсутня. Дівчата відповіли, що Софія вирішила сама покинути шоу, але вони були впевнені, що вона повідомила про своє рішення Холостяку. Тарас Цимбалюк був здивований таким розвитком подій.

Софія Шамія

Учасниця шоу Холостяк 14 сезон – Софія Шамія / instagram.com/holostyakstb

На Церемонії троянд на особисту розмову Тарас покликав Ніколєтту. Але на відміну від першої зустрічі, діалог сьогодні між ними не клеївся. Тому Холостяк не дав дівчині троянду.

Ніколєтта Бірюкова

 

Ніколєтта Бірюкова / instagram.com/holostyakstb

Троянду від Тараса Цимбалюка також не отримала і Вікторія. Холостяк відмітив, що вони різні. Крім того, від відмітив, що у словах дівчини – певний дисонанс. Тараса це насторожило. Тому дівчина покинула проєкт.

Вікторія Крилас

Учасниця шоу Холостяк 14 сезон – Вікторія Крилас / instagram.com/holostyakstb

Усі випуски шоу Холостяк дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

