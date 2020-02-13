День святого Валентина 2020: куда пойти в Киеве - афиша

В День всех влюбленных так хочется преподнести своим любимым особенный подарок.

Романтическое свидание на катке ВДНГ



● Когда: 14 февраля, с 12:00 до 22:00

● Сколько: 120 грн/ ● Где: Метро «Выставочный центр»● Когда: 14 февраля, с 12:00 до 22:00● Сколько: 120 грн/ Купить билеты.

В самую романтичную пятницу года на ВДНГ будет по-особенному тепло и душевно. Каток расцветет праздничной иллюминацией, зазвучат самые лиричные композиции, и десятки влюбленных пар будут выписывать причудливые узоры на льду. Каток «Зимней страны на ВДНГ» работает до 22:00, так что можно вдоволь насладиться активным отдыхом и общением со своей второй половинкой. В стоимость билета входят безлимитное катание и прокат коньков. На территории катка работают киоски с горячими и горячительными напитками и закусками, будет чем согреться в перерывах между катанием. Кстати, празднование Дня влюбленных продолжится и в субботу-воскресенье — обещают много приятных сюрпризов. А еще 15 февраля в 18:00 все желающие смогут поучаствовать в установлении рекорда Украины по количеству пар, целующихся одновременно. Для этого нужно зарегистрироваться по ссылке.

Cirque du Soleil. Crystal

Мы подобрали для вас варианты, где можно отпраздновать самый романтичный праздник зимы.

● Где: Дворец спорта

● Когда: 14 февраля, 15:00, 19:00

● Сколько: 1039–3039 грн Купить билеты.

Если вы еще не были на представлениях Cirque du Soleil, советуем не откладывать и посетить их первое ледовое шоу — Crystal. Популярность этой компании, существующей уже 35 лет, говорит сама за себя — в постановках занято более 4000 сотрудников и 1300 артистов из 50 стран, шоу проходят с аншлагами более чем в 300 странах на всех континентах, а годовая выручка составляет свыше 1 миллиарда долларов.

В создании проекта Crystal режиссерам Шэне Кэрролл и Себастьяну Солдевилья помогали известные в прошлом спортсмены, многократные победители мировых чемпионатов по фигурному катанию Курт Браунинг и Бенджамин Агосто. Перед зрителями развернется глубокая и трогательная история девушки по имени Кристал, которой предстоит вырваться из придуманной ею реальности в настоящий мир побороть своих внутренних демонов и преодолеть препятствия на пути к познанию самой себя и к огромному счастью.

Представление интересно для любого возраста. Детям до 5 лет без отдельного места вход бесплатный (нужна копия документа, подтверждающего возраст на дату мероприятия). Дети старше 14 лет могут прийти самостоятельно, дети до 14 лет – в сопровождении взрослых, которым также нужен билет. Шоу будет идти также 15 и 16 февраля.

#ПРОЛЮБОВ

● Где: Stereo Plaza

● Когда: 14 февраля, 19:00

● Сколько: 500–600 грн/ Купить билеты.

В День всех влюбленных устройте себе и любимым вечер романтики на большом концерте #ПРОЛЮБОВ, где выступят самые лиричные группы Украины.

«Друга Ріка» практически с самого своего основания возглавляет хит-парады, благодаря фирменному вокалу ее фронтмена Валерия Харчишина и глубоким текстам, которые так близки каждому из нас. Их песни – всегда #ПРОЛЮБОВ.

«Скрябін» – еще один легендарный коллектив, который занимает особое место на эстраде и в сердцах украинцев. После трагической потери Кузьмы группа решила продолжать творческую деятельность в память о своем лидере, и поклонники очень благодарны им за это. С 2015-го «Скрябін» сотрудничал с разными вокалистами, а уже два года партии Андрея Кузьменко исполняет Юрко-Yurcash Юрченко, и именно он будет петь #ПРОЛЮБОВ 14 февраля.

Вместе с ветеранами украинского рока выступит молодая группа LETAY. Ее лидер Илья Резников известен зрителям песнями «Кохайтесь», которая звучит в фильме «Свингеры-2», а также невероятно красивой композицией «Мила моя», с которой он участвовал в нацотборе на «Евровидение-2019». LETAY подарит зрителям эти и другие свои песни #ПРОЛЮБОВ.

А еще только на этом концерте вы можете подняться на сцену, чтобы сказать своей половинке самые теплые слова. Детали акции «Сезон романтических признаний» — на сайте Karabas.

Лайма Вайкуле

● Где: Caribbean Club

● Когда: 14 февраля, 19:00

● Сколько: 5900–9200 грн/ Купить билеты.

В День святого Валентина порадуйте свою половинку эксклюзивным концертом любимой певицы многих поколений. Народная артистка Латвии Лайма Вайкуле, как всегда, заворожит зрителей своим бархатным вокалом и необычайно чувственным и стильным исполнением. Прозвучат бесподобные «Я за тебя молюсь», «Легкой джазовой походкой», «В заброшенной таверне», «Вернисаж», «Еще не вечер», «Я вышла на Пикадилли» и другие, а также новые песни звезды.

Маленькие люди на большой кровати

● Где: Центр культуры и искусств, ул. Ирининская, 6

● Когда: 14 февраля, 19:00

● Сколько: 250–590 грн/ Купить билеты.

Уморительный спектакль киевского театра «Визави» по мотивам пьесы блистательного английского драматурга Бернарда Шоу. Реалии Лондона начала ХХ века вполне способны захватить и современного зрителя.

Однажды вечером в двух соседних квартирах ждут гостей. В одной живут добропорядочные супруги Кембл, которые несколько лет не могут зачать ребенка и скрепя сердце согласились на предоставляемого государством «мужа напрокат». В другой квартире проживает весьма эксцентричная особа по имени Барбара, которая страх как любит фотографироваться, так что в этот вечер пригласила модного фотографа для пикантной фотосессии. И, по всем законам жанра, оба визитера, заработавшись, перепутали квартиры…

Notre Dame de Paris Le Concert

● Где: Национальный дворец искусств Украина

● Когда: 14 февраля, 19:00

● Сколько: 800–3900 грн/ Купить билеты.

Трагическая история любви из «Собора Парижской богоматери» Виктора Гюго уже почти два столетия вдохновляет деятелей искусства. По мотивам романа писали стихи и песни, ставили оперы и балеты, снимали кино. Одна из самых известных интерпретаций – французско-канадский мюзикл, созданный композитором Риккардо Коччианте на слова поэта Люка Пламондона.

Мюзикл Notre Dame de Paris был впервые поставлен в Париже в 1998 году и вскоре попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый успешный за первый год работы. В разных странах были поставлены полная и укороченная версии, и везде артистов ждал оглушительный успех. Киевские поклонники впервые посмотрели мюзикл в 2015 году, и вот ко Дню Святого Валентина нас снова этот ждет фантастический концерт. Семь удивительных вокалистов, среди которых Арсен Мирзоян и Аркадий Войтюк, в сопровождении симфонического оркестра и рок-бэнда, подарят зрителям фантастический музыкальный вечер.

Самый романтичный стендап

● Где: Fedoriv Hub, Arena City

● Когда: 14 февраля, 20:00

● Сколько: 200 грн/ Купить билеты.

Любителей жанра стендап и всех желающих провести веселый и непринужденный вечер приглашаем на феерическое шоу от «Подпольный Stand Up». Организаторы обещают фейерверк искрометных шуток о любви, об отношениях, о жизни, словом, обо всем на свете.

В этот вечер перед публикой выступят лучшие стендап-комики Киева:

- Свят Загайкевич – создатель «Подпольного» и финалист «Стэнд Ап Шоу» на «Новом канале»;

- Сергей Липко – дважды победитель шоу «Рассмеши комика», сценарист проекта «Телебачення Торонто»;

- Антон Тимошенко – абсолютный победитель «Рассмеши комика», сценарист проекта «Телебачення Торонто» и других популярных программ.

Пароль «Фламинго»

Харьковский театр «Время Ч» представляет комедию о любви, ревности, о бывших и нынешних и о неслучайных случайностях.

Счастливые молодожены отправились в свадебное путешествие. На круизном лайнере они встретили еще одну только что поженившуюся парочку. И вдруг выяснилось, что двое в этом квартете – бывшие муж и жена, пять лет назад пережившие развод. Вот тут-то и начинаются бурные страсти – ахи-вздохи, таинственные взгляды, многозначительные намеки, споры, слезы, драки и объятия, ну и бесконечное выяснение отношений. Скучно не будет никому!

Спектакль идет на русском языке. Продолжительность – 2 часа, с антрактом.

Фестиваль гигантских китайских фонариков

● Где: Певчее поле, ул. Лаврская, 33

● Когда: 14 февраля, с 17:00 до 22:00

● Сколько: 160–200 грн Купить билеты.

Вечером, когда уже стемнеет, можно отправиться на фестиваль китайских фонарей «Легенды Поднебесной». Это экспозиция из более чем 30 огромных инсталляций на разнообразную тематику, подсвеченных изнутри. Здесь есть анимационные зоны, работает праздничная ярмарка, а по выходным демонстрируется яркая и зрелищная шоу-программа. Фантастически красивые фигуры на фоне ночного неба и прогулка по территории красивейшего ландшафтного парка «Певчее поле» – то что нужно для романтического вечера.