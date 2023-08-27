Понад 7 тисяч відвідувачів зібрались на благодійному фестивалі «Амбасадор Дитинства» в Луцьку

У місті Луцьк нещодавно відбувся величний фестиваль благодійності для дітей Волині під назвою «Амбасадор Дитинства».

На історичній локації – Замку Любарта – тисячі дитячих облич відзначали цей благодійний захід. Головні герої фестивалю – це визнані українські артисти, які підкреслили свою підтримку і солідарність з дітьми. Оля Полякова, POSITIFF та гурт PROBASS ∆ HARDI стали хедлайнерами благодійної події.

Цього разу луцький Замок Любарта прийняв більше 7 тис. відвідувачів на святі доброти. Основною метою благодійного дитячого фестивалю стало об'єднання сотень небайдужих сердець на підтримку соціальної та психологічної адаптації дітей під час війни, використовуючи принцип «рівний – рівному».

Під організаційним крилом Всеукраїнської громадської ініціативи «Амбасадор Дитинства» фестиваль вже довів свою ефективність в інших областях України, збираючи більше 72 тис. гостей на 16 заходах. Гості мали можливість насолодитися різноманітними розважальними та освітніми активностями, серед яких були зони для ігор, майстер-класи, просвітницька діяльність та справжня фуд-зона з смаколиками та напоями. Організатори також забезпечили належну підтримку благодійного характеру заходу, закликаючи усіх небайдужих долучитися до створення щасливого дитинства для майбутнього покоління.

На фестивалі виступили гурт «ОЧІ В ОЧІ», а також співаки Максим Бородін, Polina Dashkova, Dima PROKOPOV, Пташкін, танцювальний майстер-клас від Юлії Сахневич, фотосесія з кубком Євробачення.

Оля Полякова вразила аудиторію своєю виразною особистістю та потужним вокалом. Під час виступу вона звернулася до гостей із важливим меседжем: «Я щаслива, що маю змогу в своїй країні співати своєю мовою. До війни я не розуміла, яка це важлива річ – мова. Мова – це наша самоідентифікація. Щоб люди не запитували за кордоном: «You are Russians?» Ні, ми – українці», – наголосила артистка. Її виступ став дійсно незабутнім моментом для всіх присутніх.

Співачка запросила на сцену засновницю благодійного фонду «Світлий» Світлану Легку, яка закликала задонатити постраждалим дітям у Чернігові. Амбасадор фестивалю – відомий український артист POSITIFF, під час свого виступу заспівав свої хіти «Спалахи» та «Небо нахилю» прямо у натовпі діточок.

Друзі та партнери фестивалю подарували більше 2500 іграшок та сприяли доєднанню десятка зон для ігор, майстер-класів, просвітницької діяльності. На варті фестивалю працювали служби ДСНС, МВС України та медична служба, під час заходу не пролунало жодного сигналу «Повітряна тривога». Але план евакуації був розроблений та опрацьований всіма службами міста.

Таким чином, фестиваль «Амбасадор Дитинства» знову став найбільшим форумом доброти, де зібралися тисячі людей, артисти, блогери та просто небайдужі громадяни, щоб подарувати радість та підтримку дітям, які цього потребують найбільше, і в такі важкі часи не повинні втрачати дитинство.