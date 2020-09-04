Uliana Royce презентовала клип Sayounara: K-pop теперь в Украине

4 сентября 2020 12:30 Александр Кива
Uliana Royce презентовала клип Sayounara: K-pop теперь в Украине
Uliana Royce презентовала клип «Sayounara»
пресс-служба

Музыкальный жанр, всколыхнувший весь мир, - K-pop – добрался до украинского шоу-бизнеса! В Украине это направление взяла на себя смелость развивать 18-летняя певица и популярный блогер - Uliana Royce.

Вместе с талантливым саунд-продюсером и популярным артистом Артемом Пивоваровым мы сделали стильный драйвовый трек. Он стал результатом моего творческого поиска, увлечения мудростью восточных стран и знакомством с K-pop-движением. В итоге вышла поликультурная композиция, соединившая японские, корейские и украинские музыкальные настроения, - говорит Uliana Royce.

Uliana Royce - это талантливая певица, которая решила добавить новые краски в украинский шоу-бизнес, начав новую эру в музыке, - поделился автор сингла Артём Пивоваров.

Вместе с песней артистка презентовала клип. Это история в японо-корейской стилистике, действие которой происходят на стыке двух реальностей. Авторами нетривиального видео стали Максим Шелковников и Денис Маноха, а продюсером съемки выступил Виталий Денчук. При подготовке режиссёры в течение месяца со своей командой создавали сложные конструкции, продумывали детали, разрабатывали графические спецэффекты и строили декорации в виде настоящего японского мегаполиса. В целом, над созданием клипа трудилась команда более чем из шестидесяти профессионалов. А самой Ульяне специально для клипа пришлось освоить вождение мотоцикла и впервые в жизни взять в руки настоящую катану.

Это было достаточно сложно, потому что, во-первых, катана – это холодное оружие. Во-вторых, она была довольно тяжелой и остро заточенной, а в-третьих, на площадке я была не одна, в шаге от меня танцевали хореографы, поэтому я обязана была быть предельно внимательной! – делится певица.

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Клип и сингл Uliana Royce «Sayounara» обещают стать новым витком в развитии К-рор-культуры в Украине.

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