TVORCHI провозглашают манифест свободы и гедонизма в новом треке Living My Life – премьера

4 сентября 2020 12:00 Александр Кива
TVORCHI провозглашают манифест свободы и гедонизма в новом треке Living My Life – премьера
TVORCHI провозглашают манифест свободы и гедонизма в новом треке Living My Life – премьера
пресс-служба

Сегодня украинский электронный дуэт TVORCHI представляет новый англоязычный трек Living My Life. Это лид-сингл из будущего альбома группы, который выйдет в сентябре.

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Living My Life – манифест гедонизма, легкости и ярких эмоций от  жизни и молодости. TVORCHI призывают  каждого слушателя не жить  ожиданиями, не слушать других, а  быть здесь и сейчас, пользоваться  любой возможностью и не останавливать  воплощение мечты в реальность. Классические диско-клавиши в  сочетании с современными битами  заставляют зрителей танцевать  прямо на улице, или, по меньшей  мере, безудержно улыбаться.

Эту песню мы бы описали как сексуальную, провокационную, эмоциональную, романтическую и одновременно немного странную. Living My Life – это сказка о двух людях, которые бросают вызов всем обстоятельствам, мыслям и силам, которые против них. Она о том, что мы все имеем право делать все, что хотим, и быть с кем хотим. Этот трек – призыв жить без плохих мыслей и без людей, которые транслируют их для нас. Ведь пока вы с теми, с кем хотите быть, с вами все будет хорошо, – рассказывает Джеффри Кенни, вокалист TVORCHI.

Этот трек, как и другие в новом альбоме, были записаны Джеффри и Андреем Гуцуляком в условиях самоизоляции. Музыканты поддерживали коммуникацию в Facetime и Telegram, записывая свои партии каждый у себя дома.

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