TVORCHI провозглашают манифест свободы и гедонизма в новом треке Living My Life – премьера

Сегодня украинский электронный дуэт TVORCHI представляет новый англоязычный трек Living My Life. Это лид-сингл из будущего альбома группы, который выйдет в сентябре.

Living My Life – манифест гедонизма, легкости и ярких эмоций от жизни и молодости. TVORCHI призывают каждого слушателя не жить ожиданиями, не слушать других, а быть здесь и сейчас, пользоваться любой возможностью и не останавливать воплощение мечты в реальность. Классические диско-клавиши в сочетании с современными битами заставляют зрителей танцевать прямо на улице, или, по меньшей мере, безудержно улыбаться.

Эту песню мы бы описали как сексуальную, провокационную, эмоциональную, романтическую и одновременно немного странную. Living My Life – это сказка о двух людях, которые бросают вызов всем обстоятельствам, мыслям и силам, которые против них. Она о том, что мы все имеем право делать все, что хотим, и быть с кем хотим. Этот трек – призыв жить без плохих мыслей и без людей, которые транслируют их для нас. Ведь пока вы с теми, с кем хотите быть, с вами все будет хорошо, – рассказывает Джеффри Кенни, вокалист TVORCHI.

Этот трек, как и другие в новом альбоме, были записаны Джеффри и Андреем Гуцуляком в условиях самоизоляции. Музыканты поддерживали коммуникацию в Facetime и Telegram, записывая свои партии каждый у себя дома.