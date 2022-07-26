Співак Панас Буйний випустив стьобну пісню, яка буде підіймати бойовий дух ЗСУ

26 июля 2022 15:30 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

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Співак Панас Буйний випустив стьобну пісню, яка буде підіймати бойовий дух ЗСУ
Співак Панас Буйний
Пресслужба

Творчість Панаса Буйного покликана заряджати українців на позитив. Навіть у такий складний час потрібно підтримувати наших воїнів піснею.

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Одразу після Перемоги України у війні з росією Панас Буйний планує зробити великий Всеукраїнський тур-подяку. Це буде подяка співака нашим захисникам, подяка рідній Україні, Богу, та за те, що народився українцем.

Пісня «Оба-на!» – це історія про боротьбу нашого народу, від простих фермерів до циганів, від галичан до слобожанців – бо всі люблять Україну! Українська пісня – це така рушійна сила, яку ворог боїться щоразу ще більше, тому як не крути – «москалям хана»! – акцентує співак.

Артист розповідає, що завжди перед прем’єрою трек слухають мамуся та друзі, реакція у яких була одноголосна: «Це воно, нарешті вродив!» Також багато колег з професійного кола підтримали Панаса, коли почули перші рядки пісні.

Попри все була ціль написати стьобну пісню, яка буде підіймати бойовий дух нашим захисникам та цілому народу. Я не вмію писати журливі пісні, та й ціль в мене інша – давати людям позитив в будь-яких ситуаціях. І ми з моїм колегою в один день написали цю пісню за 15 хвилин, і зрозуміли – ось він козацький драйв! Ми скинули демо деяким нашим друзям-військовим, і вони вже з нетерпінням чекають прем’єри. Кажуть, що під приспів буде особливий стимул знищувати ворога! – додає Панас.

Основний меседж пісні, зі слів шоумена, – це непереможна Україна і нищівний удар по ворогу на всіх фронтах. Наш народ настільки став єдиним, від Закарпаття до Харкова, від Львова до Одеси, що немає жодних сумнівів – ми вже перемогли, лиш маємо ще дужче підтримувати ЗСУ, щоб вони дооформили цю Перемогу.

Усім москалям Панас Буйний хотів би передати:

Всі, хто підтримують війну, – здохніть су*и! А ті, хто називає себе «думаючими», – робіть всі можливі кроки, щоб скинути режим рф! Подивіться на приклад українців, як ми всі скинули президента-золотоунітазника! Поважайте себе і не будьте рабами! Рабів до раю не пускають!

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